लाहौर. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को स्वतंत्रता दिवस पर देश के महान क्रिकेटरों और उनकी उपलब्धियों पर बने वीडियो में शामिल नहीं किया है जबकि पाकिस्तान ने 1992 में इमरान की कप्तानी में ही विश्व कप जीता था. इमरान की अनदेखी पर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है.

पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. पाकिस्तान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के संस्थापक इमरान पांच अगस्त से पंजाब प्रांत की एटोक जेल में बंद हैं. उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में तीन साल की सजा हुई है. पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उन्हें अगले पांच साल के लिये राजनीति से अयोग्य करार दिया है.

Making history isn’t just about one day, it’s about the legends we create and the tales we script 💫

🏆 Pakistan Cricket Team – a legacy that echoes through time 🌟#BeyondJustOneDay pic.twitter.com/grC0YVC5Xi

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 14, 2023