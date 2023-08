नई दिल्ली. भारत में खेले जाने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों में जबरदस्त टक्कर है. इस मेगा टूर्नामेंट के लिए चुनी जाने वाली टीम में कौन जगह बनाएगा और कौन आखिरी वक्त पर पिछड़ जाएगा सबकी नजर इसी पर जमी है. भारतीय टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत का विश्व कप में खेलना नामुमकिन जैसा लग रहा है. उनके करीबी मान चुके हैं की वह टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन एक विकेटकीपर ऐसा है जो टीम में भले ना खेले लेकिन वर्ल्ड कप का हिस्सा होने की घोषणा कर चुका है.

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम लगभग तैयार हो चुकी है. कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने कोर टीम चुन ली है अब बस चयनकर्ताओं के साथ मिलकर कुछ जगहों के लिए खिलाड़ियों को चयन करना है. घर पर खेलने उतरने वाली भारतीय टीम को फैंस एक बार फिर से अपने सामने विश्व चैंपियन बन ट्रॉफी उठाता देखने को उत्साहित हैं. हर किसी की चाहत है कि पिछली बार के जैसे ही भारत इस बार भी घर पर फाइनल में जीत हासिल कर वर्ल्ड चैंपियन बने.

38 साल के विकेटकीपर ने की घोषणा

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 2022 टी20 विश्व कप टीम में जगह बनाकर सबको चौंकाया था. इंडियन प्रीमियर लीग में बतौर फिनिशर जगह बनाई थी लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए. दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के दूर हैं लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप का हिस्सा होने की घोषणा की है.

You’ll see me in the World Cup for sure is what I can say 😉 https://t.co/nzzXzGbiki

— DK (@DineshKarthik) August 8, 2023