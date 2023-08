नई दिल्ली. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए नौ मैचों के शेड्यूल में हुए बदलाव की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है. नए शेड्यूल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत अब 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी. वहीं 14 अक्टूबर को खेले जाने वाले अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड मुकाबले को 15 अक्टूबर को स्थानांतरित कर दिया गया है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक जंग राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी.

भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की तरह ही श्रीलंका बनाम पाकिस्तान की तारीख में भी बदलाव हुए हैं. दोनों टीमों के बीच यह भिडंत पहले 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होने वाली थी, लेकिन यह मैच अब 10 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा.

