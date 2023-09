नई दिल्ली. भारत में 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है. टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है. कप्तान रोहित शर्मा की अगुआई में टीम खिताब जीतने उतरेगी. 2011 के बाद टीम को वर्ल्ड कप ट्राॅफी का इंतजार है. 15 सदस्यीय टीम की बात करें, तो 6 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे. इसमें शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर शामिल हैं. अक्षर पटेल पहली बार वर्ल्ड कप का कोई मैच खेल सकते हैं. वे 2015 में उतरने वाली टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में मौका नहीं मिला था. 4 खिलाड़ी 3 या उससे अधिक बार वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे.

वर्ल्ड कप में टीम में बतौर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को जगह मिली है. ऑलराउंड के तौर पर हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर चुने गए हैं. बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल और ईशान किशन पर होगी. कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजित आगकर ने टीम की घोषणा की.

विराट कोहली का यह चौथा वर्ल्ड कप होगा. वर्ल्ड कप के लिहाज से वे टीम इंडिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. वे 2011, 2015 और 2019 का भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. भारतीय टीम ने 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में अंतिम बार वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था. इसके अलावा रोहित शर्मा, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का यह तीसरा वर्ल्ड कप होगा. तीनों ही खिलाड़ी 2015 और 2019 वर्ल्ड कप में उतर चुके हैं. वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम में हालांकि विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है. ईशान किशन और केएल राहुल बतौर विकेटकीपर टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. वहीं टी20 के नंबर-1 बैटर सूर्यकुमार यादव भी वर्ल्ड कप टीम में हैं. हालांकि उनका वनडे का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है.

सिर्फ कोहली जीत सके हैं वर्ल्ड कप

वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम की बात करें, तो सिर्फ विराट कोहली ही वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत सके हैं. ऐसे में अन्य 14 खिलाड़ियों के पास पहली वर्ल्ड कप जीतने का मौका है. 2011 में टीम ने घर पर ही इतिहास रचा था. भारतीय टीम 2 बार 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 5 बार टाइटल जीता है. इसके अलावा वेस्टइंडीज ने भी 2 बार जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड एक-एक बार वर्ल्ड कप जीता है. वेस्टइंडीज की टीम इस बार क्वालिफाई नहीं कर सकी है. वहीं इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है.

टीम इंडिया अभी एशिया कप में उतर रही है. सुपर-4 में उसे 10 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ना है. वर्ल्ड कप से पहले टूर्नामेंट से टीम अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहेगी. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी है. वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाना है. टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें उतर रही हैं. सभी टीम को 9-9 मैच खेलने हैं. इसके बाद टॉप-4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी. कुल 10 वेन्यू पर मैच होने हैं. उद्घाटन मैच, भारत-पाकिस्तान का मुकाबला और फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है. सेमीफाइनल 15 और 16 नवंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 48 मैच होने हैं.

वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज.

Team India का शेड्यूल

8 अक्टूबर vs ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई

11 अक्टूबर vs अफगानिस्तान, दिल्ली

14 अक्टूबर vs पाकिस्तान, अहमदाबाद

19 अक्टूबर vs बांग्लादेश, पुणे

22 अक्टूबर vs न्यूजीलैंड, धर्मशाला

29 अक्टूबर vs इंग्लैंड, लखनऊ

2 नवंबर vs श्रीलंका, मुंबई

5 नवंबर vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता

12 नवंबर vs नीदरलैंड्स, बेंगलुरु

