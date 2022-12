Viral Video: शख्स ने कुत्तों के लिए तैयार किया क्रिसमस का खाना, तोहफे में दिए खिलौने! दिल जीत रही है दरियादिली

क्रिसमस का त्योहार, अन्य त्योहारों की ही तरह अपने साथ ढेरों खुशियां और उम्मीदें लेकर आता है. त्योहार आने की खुशी और साल का अंत होकर नए साल में नए अनुभव मिलने की उम्मीद. पर ये एहसास सिर्फ इंसानों तक ही क्यों सीमित रहे? जानवरों को भी हक होना चाहिए कि वो भी त्योहारों को मनाएं, क्योंकि वो भी तो ऊपरवाले के ही बनाए जीव हैं. इस बात को मानते हुए एक शख्स ने क्रिसमस के मौके पर सड़क पर रहने वाले बेघर कुत्तों की पार्टी की और उनके लिए क्रिसमस का खाना (Christmas dinner for dogs video) तैयार किया, साथ ही उन्हें खास तोहफे भी दिए.

इंस्टाग्राम यूजर निएल (Niall feeding dogs video) एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं जो थाइलैंड (Thailand man gives food and toys to 100 dogs video) में रहते हैं और वहां के स्ट्रे डॉग्स, यानी सड़क पर रहने वाले कुत्तों की देखभाल करते हैं. उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार वो एक महीने में लगभग 10 हजार कुत्तों को बचाने और उनको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो करीब 100 कुत्तों के लिए क्रिसमस पार्टी अरेंज करते नजर आ रहे हैं. इस मौके के बारे में उन्होंने कैप्शन में विस्तृत जानकारी दी.

कुत्तों को दिया क्रिसमस का खास तोहफा

शख्स अपनी कार में खाने की 100 थालियां और ढेरों सॉफ्ट टॉय रखे दिख रहा है. उसके बाद वो उन्हें कुत्तों में बांट देता है. इस पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए उसने लिखा- “दुनिया भर के स्ट्रीट डॉग्स का जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन यहां थाईलैंड में 100 कुत्तों के इस समूह को आज हमने बहुत खास महसूस कराया है. मैं उनके जीवन का बेहतरीन खाना पकाने के लिए सुबह 4.30 बजे उठ गया था और लोग मुझे दुनिया भर से खिलौने भेजते रहे हैं इसलिए मैंने उन्हें आज के लिए सहेज कर रखा है. इनमें से अधिकतर कुत्तों ने अपने जीवन में कभी खिलौना नहीं देखे थे. मैंने उन्हें तोहफे में खिलौने भी दिए. दवाएं, पशु चिकित्सक यात्राएं और दैनिक पौष्टिक भोजन कुत्तों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. मुझे लगता है कि इंसानों की तरह कभी-कभी कुत्तों को भी खास मेहसूस कराना चाहिए, उन्हें भी जीवन का आनंद लेना चाहिए. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा दिन है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे. वीडियो किरा और वाल्को नाम के दो कुत्तों की याद में बनाया गया है जिनकी मौत हाल ही में आयरलैंड में हुई है. उनके मालिक उनके लिए कुछ खास करना चाहते थे और मुझे लगता है कि आज वे बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे.”

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 5 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. द डोडो नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसे पोस्ट किया गया है जहां इसे 37 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग शख्स की दरियादिली और उसके नेक काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं.

