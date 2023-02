Twitter ने पेश किया 4000 कैरेक्टर लिमिट का ऑप्शन, यूजर्स ने ली मौज, फनी पोस्ट किए शेयर

नई दिल्ली. Twitter ने US में ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स को एक नया फीचर उपलब्ध कराया है. ये नया फीचर है लंबे ट्वीट वाला. अब ऐसे यूजर्स 4,000 कैरेक्टर लिमिट के साथ ट्वीट कर सकते हैं. हालांकि, ऐसा लग रहा है कि यूजर्स को फीचर पसंद नहीं आया. क्योंकि, इस पर यूजर्स ने मीम की झड़ी लगा दी. US में ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए हर महीने 8 डॉलर देने होंगे.

जिस दिन ट्विटर ने 4,000 कैरेक्टर फीचर को प्लेटफॉर्म पर पेश किया. उस समय हजारों यूजर्स को ऐप यूज करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा रहा था. काफी सारे लोग ट्विट नहीं कर पा रहे थे. साथ ही अकाउंट्स को फॉलो भी नहीं कर पा रहे थे और डायरेक्ट मैसेज भी नहीं भेज पा रहे थे.

तब ट्विटर ने कहा था कि वो इस दिक्क्त को दूर करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही खुद के एक लंबे ट्वीट के साथ कंपनी ने इस नए फीचर को पेश किया और लिखा कि क्या आपको अपने आपको एक्सप्रेस करने के लिए 280 कैरेक्टर से ज्यादा की जरूरत है. हमें पता है कि आपमें से बहुत लोगों को इसकी जरूरत है.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we’re introducing longer Tweets! you’re gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023