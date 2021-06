सोने-चांदी से भी महंगा बिका चिकन पकौड़ी का 1 टुकड़ा, खेल-खेल में लग गई 72 लाख रुपए की बोली

दुनिया में आए दिन कई सनकी लोग ऑनलाइन (Online Sale) अजीबोगरीब चीजें खरीदते नजर आ जाते हैं. कुछ चीजें उनकी किसी काम की नहीं होती लेकिन इसके बावजूद उसकी कीमत आसमान में लगाई जाती है. ऐसी ही एक सेल फिर से चर्चा में है. हाल ही में ऑनलाइन एक चिकन नगेट को 72 लाख में बेचा गया है. ये नगेट सिंगल पीस में बिका. इस मामले में दो चीजें बेहद अजीब रही. पहली बात कि ऑनलाइन चिकन नगेट कौन बेचता है? और दूसरी कि किसी ने इसे 72 लाख रुपये में क्यों खरीदा?



चिकन नगेट का ये टुकड़ा देखने में अजीब सा था. 28 मई को ऑनलाइन बोली के लिए लगाया गया था. दो दिन तक किसी ने इसे खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. लेकिन इसके बाद एक शख्स ने इसे 10 लाख 83 हजार में खरीदने की बोली लगाई. बस फिर क्या था, लोगों में इसके लिए बोली लगाने की होड़ लग गई. एक के बाद एक कई लोगों ने इसकी बोली लगाई. सबसे आखिर में इसे 72 लाख में खरीदा गया.



1 चिकन के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने की न्यूज ने सनसनी फैला दी. सभी में एक सवाल का जवाब जानने की सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी थी कि क्या इसे खरीदने वाला शख्स इसे खा जाएगा? इस सवाल पर इसके सेलर ने बताया कि ये 14 दिन तक खराब नहीं होगा और इसे खरीदने वाले के पास इससे पहले ही पहुंचा दिया जाएगा. ऐसे में ये उसपर डिपेंड करेगा कि उसे इसे खाना है स्टोर करना है?



there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE