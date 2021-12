करोड़पति बन चुकी है 10 साल की लड़की, तैयार है 15 की उम्र में रिटायरमेंट का प्लान !

Career Planning : ज़रा आराम से सोचिए 10 साल की उम्र में कोई क्या-क्या सोच सकता है. सामान्य बच्चे खेलने और पढ़ाई के प्लान बना रहे होते हैं. कुछ बच्चे अपना करियर इस उम्र में डिसाइड कर रहे होते हैं, लेकिन एक बच्ची ऐसी भी है, जो इस उम्र में करोड़ों की (10 Year Old Made 1 Crore in a Month) मालकिन है. पिक्सी कर्टिस (Pixie Curtis) नाम की इस लड़की ने छोटी सी उम्र में अपना बिजनेस खड़ा (Girl made crores in a month) कर लिया है और उसे अपने भविष्य (Girl can retire at 15) की अब कोई चिंता नहीं है.

ऑस्ट्रेलिया (Australia News) की रहने वाली पिक्सी (Pixie Curtis) अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही है. हालांकि उसकी Pixie’s Fidgets नाम की एक कंपनी भी है, जिससे वो करोड़ों की कमाई कर रही है. इस काम में उसकी मां रॉक्सी (Roxy) भी मदद करती हैं, जो खुद भी एक कामयाब पब्लिक रिलेशंस (Public Relations Guru Roxy) मैनेजर हैं.

लॉन्च होते ही हिट हुआ बिजनेस

मां रॉक्सी और बेटी पिक्सी ने मई में टॉय बिजनेस शुरू किया था. उनके सभी खिलौने सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही बिक गए थे और ये उनकी पहली कामयाबी थी. रॉक्सी ने बताया कि कंपनी का पहले महीने का टर्नओवर ही $200,000 यानि 1 करोड़ से भी ज्यादा था. इसके बाद पिक्सी की कंपनी की ओर से हेयर एसेसरी ब्रांड भी तैयार किया गया, जिसका नाम Pixie’s Bows रखा गया. खिलौने और हेयर एसेसरीज़ का ब्रांड Pixie’s Pixs नाम की मदर कंपनी के अंदर आते हैं. इसके ज़रिये खिलौने, कपड़े और एसेसरीज़ बेची जाती हैं. इन सब पर 10 साल की पिक्सी का एप्रूवल होता है.

पिक्सी की मां रॉक्सी खुद भी कामयाब पब्लिक रिलेशंस मैनेजर हैं और बच्चों महंगे-महंगे गिफ्ट्स और कपड़े देने के लिए सुर्खियों में रह चुकी हैं. (Credit- roxyjacenko/Instagram)

15 साल की उम्र में रिटायर हो सकती है पिक्सी

पिक्सी की मां रॉक्सी खुद भी कामयाब पब्लिक रिलेशंस मैनेजर हैं और बच्चों महंगे-महंगे गिफ्ट्स और कपड़े देने के लिए सुर्खियों में रह चुकी हैं. उनका कहना है कि उन्होंने पिक्सी के लिए इतना सब कुछ इसलिए किया है ताकि वो 15 साल की उम्र में रिटायर हो सके. वे कहती हैं कि इतनी छोटी उम्र में पिक्सी के अंदर बिजनेस करने की इच्छा थी और उसे मेरी मदद से कामयाबी हासिल हुई. खुद रॉक्सी Sweaty Betty PR नाम से कामयाब बिजनेस चलाती हैं और उनके पति इसमें उनका साथ देते हैं. अक्सर अपनी खर्चीली और शाही लाइफस्टाइल की वजह से वे सुर्खियां बटोरती रहती हैं.

