छोटी बहन को गोदी में लेकर स्कूल पहुंची 10 साल की बच्ची, संभालते हुए क्लास में की पढ़ाई ...

बच्चे तो बच्चे हैं. उनमें मासूमियत और प्यार, दोनों ही भरा होता है. वो जितने शैतान होते हैं, उतने ही प्यार से भरे हुए भी. अगर वे खुद को संभाल सकते हैं तो वे अपने छोटे भाई-बहनों को भी प्यार दे सकते हैं. मणिपुर की एक बच्ची भी ऐसा ही प्यार दिखाते हुए अपनी छोटी बहन को गोद (Little Girl Attends School with Sister in her Lap) में लेकर स्कूल पहुंच गई. ये तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल (Viral Picture on Internet) हो रही है.

बच्ची की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, वो करीब 10 साल की है और चौथी कक्षा में पढ़ती है. उसके अंदर कुदरती तौर पर प्यार और ममता इतनी भरी हुई है कि उसने अपनी छोटी बहन को घर पर छोड़ने के बजाय उसे लेकर स्कूल आना बेहतर समझा और बहन को गोदी में सुलाए हुए क्लास करती रही. ये तस्वीर बच्ची के अंदर के प्यार ही नहीं, पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन को भी दिखाने वाली है.

हाथ में पेंसिल, गोद में बहन

लड़कियों को वैसे भी बेहतरीन मल्टीटास्कर माना जाता है, लेकिन 10 साल की छोटी सी उम्र में जब बच्ची की खुद ही खेलने की उम्र है, वो अपनी बहन की ज़िम्मेदारी जिस तरह निभा रही है, वो हैरान करने वाला है. इस तस्वीर को मणिपुर के ऊर्जा, वन और पर्यावरण मंत्री बिस्वजीत सिंह ने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा है – ‘पढ़ाई को लेकर बच्ची के डेडिकेशन ने मुझे दंग कर दिया. 10 साल की ये छात्रा कक्षा 4 की है. इसका नाम मेंनिंगसिनलिव पामेई है, जो मणिपुर के तैमेंगलॉन्ग की है. वो स्कूल में अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर पहुंची क्योंकि उसके माता-पिता खेत में काम कर रहे हैं.’

Her dedication for education is what left me amazed!

This 10-year-old girl named Meiningsinliu Pamei from Tamenglong, Manipur attends school babysitting her sister, as her parents were out for farming & studies while keeping her younger sister in her lap. pic.twitter.com/OUIwQ6fUQR

— Th.Biswajit Singh (@BiswajitThongam) April 2, 2022