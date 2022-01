कोरोना के 3-3 वैरिएंट्स से संक्रमित हो चुका है लड़का, सेहत पर हुआ ऐसा असर !

कोरोना (Coronavirus) पॉजिटिव होने के बारे में सोचकर ही लोग खौफ में आ जाते हैं, लेकिन एक लड़का ऐसा भी है, जिसे इस वायरस के तीनों वैरिएंट्स (11 Year Old Boy Catches 3 Different Variants of COVID) संक्रमित कर चुके हैं. लड़के के उम्र महज 11 साल है और वो इज़रायल के सबा शहर का रहने वाला है. उसे अल्फा, डेल्टा और ओमिक्रॉन – तीनों वैरिएंट्स से जूझना पड़ा है और इके चलते वो 3-4 बार क्वारंटाइन रहना पड़ा.

टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के मताबिक एलन हेल्फगॉट नाम के 11 साल के लड़के को साल भर के अंदर ही 3 बार कोरोना हुआ. उसे हाल ही में कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन लगने के बाद अधिकारियों ने ये बात कंफर्म की है कि एलन को 1 साल के अंदर 3 बार कोरोना हुआ.

अल्फा और डेल्टा के बाद हुआ ओमिक्रॉन भी

सेंट्रल इजराइल के शहर कफर सबा में रहने वाले एलन हेल्फगॉट को पिछले हफ्ते ही ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया. ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उसे आइसोलेशन में रखा गया है. हेल्फगॉट के मुताबिक उन्हें पहले भी कोरोना के दो वेरिएंट अल्फा और डेल्टा का संक्रमण हो चुका है. इजराइली न्यूज चैनल 12 न्यूज से बात करते हुए एलन ने बताया बताया कि वो फिलहाल ठीक है और उसे कोई गंभीर लक्षण नहीं आए हैं. हालांकि उसका कहना है कि पिछले दो संक्रमणों में वो ज्यादा बीमार था. अल्फा इंफेक्शन में उसे तेड़ बुखार रहा था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है.

ये भी पढ़ें- भूत-प्रेतों की तरह गायब हो गया 22 किलोमीटर लंबा आइलैंड, अब ढूंढने से भी नहीं मिलता

सालभर में 3-4 बार आइसोलेशन

एलन का कहना है कि उसे अकेले रहने में दिक्कत होती है क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं होता. फिलहाल उसके कई क्लासमेट्स भी आइसोलेटेड हैं. एलन के मुताबिक वो ज्यादातर वक्त फोन से अपना टाइमपास करता है और कुछ खाने की चीज़ें वो घर से साथ लेकर आया है. गनीमत ये है कि एलन को किसी भी संक्रमण के दौरान जानलेवा स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा और वो एक बार फिर स्वस्थ होकर घर लौटने के लिए बिल्कुल तैयार है.

Tags: Coronavirus, Omicron variant, Weird news