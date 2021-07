इंसान को 'अमर' बनाना चाहता है ये लड़का, 11 साल की उम्र में ही पूरी कर ली ग्रैजुएशन की पढ़ाई

11 साल की उम्र में बच्चों का दिमाग बहुत कुछ जानना चाहता है. नई-नई चीजों में उनकी दिलचस्पी होती है और वो कुछ अलग करने की चाहत रखने लगते हैं. हालांकि आपने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा, जो इस उम्र में 'अमरता' जैसी गंभीर चीज़ (11 Year Old is Working on Immortality) के बारे में सोचता हो. बेल्जियम (Belgium) के रहने वाले लॉरेंट सिमंस (Laurent Simons) ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा ख्वाब देखा है.लॉरेंट सिमंस (Laurent Simons) का ये सपना बेवजह नहीं है. इस लड़के को भी साधारण समझने की भूल मत करिये. लॉरेंट ने 11 साल की उम्र में ही फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट में ग्रैजुएशन (Graduated at the age of 11) कर लिया है और दुनिया के सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रैजुएट बन गए हैं. सुनहरे बालों और मासूम सी शक्ल वाले इस बच्चे ने 3 साल का कोर्स भी 1 साल में भी पूरा कर लिया.लॉरेंट सिमंस ने Antwerp University से ग्रेजुएशन किया है. ये छोटा सा बच्चा बताता है कि उसने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की है कि उसकी उम्र छोटी है, बल्कि वो तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना चाहता है. अब लॉरेंट सिमंस (Laurent Simons’ Dream) का ख्वाब है इंसान को अमरता देना. इसके लिए वो दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर्स के साथ मिलकर काम करना चाहता है और इंसानी दिमाग की स्टडी (Study of Human Brain) करना चाहता है. उसे ये जानना है कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है? जहां तक बात इंसानों को अमर कर देने की है, तो लॉरेंट का अपना तर्क है. वो आगे चलकर इंसान के बॉडी पार्ट्स को मशीन से बदल देना चाहता है, ताकि ये कभी खत्म ही न हों. लॉरेंट के मुताबिक उसने क्वांटम फिजिक्स में छोटे-छोटे पार्टिकल के बारे में पढ़ाई की है और अमरता को लेकर उसकी अपनी योजना है.लॉरेंट सिमंस ने जब ग्रैजुएशन 11 साल में पूरा कर लिया (Graduated at the age of 11) तो सोचिए बाकी की पढ़ाई कब की होगी? लॉरेंट ने सिर्फ 8 साल की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी. इसके बाद ही उसने क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ने का फैसला किया था. साल भर में ये काम भी खत्म करने के बाद उसने क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बारे में गहराई से जानने में दिलचस्पी दिखाई है. वो इस वक्त सिर्फ अपने अमरता के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है.