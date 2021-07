चिड़ियाघर से भागकर शॉपिंग मॉल में घूमने पहुंची 12 फीट की अजगर, देखते ही लोगों में मच गई चीख-पुकार

Cara नाम की Python ने सुपरमार्केट में एंट्री कर ली थी. (Photo Credit- Facebook/ Blue Zoo Baton Rouge)

12 फीट लंबे अजगर (12 foot long snake) को शॉपिंग सेंटर (Python reached Shopping Center)में देखकर हड़कंप मच गया और तुरंत ही सुपरमार्केट को बंद कर अजगर का पकड़ा गया.

ज़रा सोचिए, सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए अगर आपको अजगर दिखाई दे जाए तो आप क्या करेंगे? एक सुपरमार्केट में ऐसा ही हंगामा मचा, जब यहां चिड़ियाघर से भागकर एक अजगर (Python reached Shopping Center) लोगों के बीच पहुंच गया. स्टाफ को तुरंत शॉपिंग सेंटर बंद करना पड़ा और इस विशालकाय (Python escaped from the zoo) अजगर को सुरक्षित तौर पर पकड़ लिया गया.



12 फुट लंबे इस अजगर को देखकर ही सुपरमार्केट में स्टाफ के होश उड़ गए. उन्होंने जल्दी से शॉपिंग सेंटर बंद किया और अजगर को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई. ये पूरी घटना अमेरिका लुइसयाना प्रांत (US state,Louisiana) में घटी. बेटन रोग (Baton Rouge) में मौजूद मॉल में ये अजगर चिड़ियाघर से भागकर पहुंच गया था. जिसे वापस पकड़ने में लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.



Blue Zoo Aquarium से भागा था अजगर

ये घटना दो दिन पहले की है. एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिये शॉपिंग सेंटर ने सबसे ये खबर साझा की. बताया गया कि कारा ( Cara) नाम की एक फीमेल अजगर Blue Zoo Aquarium से भागकर किसी तरह शॉपिंग सेंटर तक (Python escaped from the zoo) पहुंच गई थी. चिड़ियाघर में अजगर की तलाश हो रही थी, इधर शॉपिंग सेंटर का स्टाफ अजगर को पकड़ने में जूझ रहा था. घटना सुबह-सुबह ही हुई. अजगर को यहां रेंगने की जगह मिल गई. इसके बाद उसने सुपरमार्केट को ही अपना ठिकाना बना लिया. जैसे ही स्टाफ को अजगह के होने की खबर मिली, उन्होंने सुपरमार्केट बंद कर दी. काफी देर तलाशने के बाद अजगह को छत के एक कोने से बरामद किया गया.



छत से सुरक्षित मिली Cara

यहां मौजूद स्टाफ ने अजगर को पकड़ने के लिए स्थानीय एनिमल कंट्रोल ऑफिस से मदद ली. जब वे लोग यहां पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि अजगर छत में ही है. उन्होंने बेहद सावधानी इस बर्मीज़ अजगर (Burmese python) को वहां से निकाला. तीन-चार केयरटेकर्स की टीम ने मिलकर उसे एक होल के ज़रिये छत से नीचे उतारा और फिर चिड़ियाघर में पहुंचा दिया गया. चिड़ियाघर को सुबह करीब पौने चार बजे अजगर के गायब होने की खबर मिली और जल्द ही उसे रेस्क्यू करके वापस यहां लाया गया. अब चिड़ियाघर प्रशासन इस बात की जांच में जुट गया है कि कारा वहां से भागी कैसे?