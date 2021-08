Food Phobia: सिर्फ ब्रेड और दही पर जीता है 12 साल का लड़का, खाना सामने आते ही शुरू कर देता है रोना

अक्सर माता-पिता की बच्चों को लेकर शिकायत होती है कि वो खाना ठीक से नहीं खाते (Fussy Eater) हैं. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के एक 12 साल के लड़के को लेकर भी उसके पेरेंट्स (Parents of Teenager) की यही शिकायत थी. इसी बीच उन्हें पता चला कि बेटे को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बीमारी (food phobia)है, जिसके चलते उसे खाने की ओर देखने का भी मन नहीं करता.

12 साल का एश्टन फिशर (Ashton Fisher) खाने के नाम पर सिर्फ ब्रेड और फ्रूट योगहर्ट खाता है. बाकी बच्चों की तरह ग्रोइंग एज होने के बाद भी बेटे की सिलेक्टिव डायट को लेकर उसके माता-पिता तंग हो चुके थे, ऐसे में उन्होंने उसे फूड एक्सपर्ट के पास ले जाना सही समझा. जब एक्सपर्ट (Food Expert) ने बच्चे के फसी ईटर (Fussy Eater) होने की बात सुनी तो उन्हें उसकी प्रॉब्लम का फटाफट पता चल गया.

ब्रेड और फ्रूट योगहर्ट के अलावा कुछ नहीं खाता है लड़का

एश्टन फिशर की बढ़ती उम्र में उसका सिलेक्टिव खाना उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है. न्यूज वेबसाइट Metro के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के नॉरफोक (Norfolk) में रहने वाले एश्टन को अगर उसके माता-पिता ब्रेड और योगहर्ट के अलावा कुछ और खिलाने की कोशिश भी करते, तो वो रोने लगता था और डर जाता था. इसके पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी. एश्टन की मां कारा को लगता था कि बच्चा खाने में नखरे करता है. पेरेंट्स को इस बात की चिंता थी कि वो खाना ठीक नहीं खाएगा तो शरीर की ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकेगा. किसी त्यौहार में उसे अच्छे खाने के पास भी लाया जाता था तो वो खाने की महक बर्दाश्त नहीं कर पाता था.

Ashton Fisher, 12, would have ‘horrendous panic attacks’ if he was served up anything else https://t.co/DCF6kNKsPE

— Metro (@MetroUK) August 17, 2021