2 महीने तक घर में अकेले रहकर आई अक्ल, 13 साल के लड़के ने खाना बनाने से लेकर पेट्स तक संभाले !

13 Year Old Boy Stuck at Home : आपने सुना होगा कि इंसान के सिर पर जब मुसीबत पड़ती है, तो उसे सब कुछ आ जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ चीन के रहने वाले एक 13 साल के बच्चे के साथ. जो बच्चा (Boy Learns to Cook and Look After Pets) एक वक्त में बेहद आलसी था और घर के छोटे-मोटे काम भी नहीं करता था, उसने 66 दिन तक घर में अकेले रहकर न सिर्फ अपना ख्याल रखा, बल्कि घर के पेट्स की भी अच्छी देखभाल की.

चीन (China News) का ये बच्चा अपने माता-पिता के साथ रहता है. इस वक्त हमारे देश में भले ही कोरोना (Corona Virus News) के हालात थोड़े काबू में हैं, लेकिन चीन में स्थिति दूसरी है. वहां कोरोना के कहर की वजह से कुछ हिस्सों में लॉकडाउन के हालात बन गए थे. बच्चे के माता-पिता जब किसी काम से बाहर गए थे, तभी वहां लॉकडाउन लग गया और ये बच्चा घर में अकेला ही फंस गया. उसे न सिर्फ अपना बल्कि घर में पले हुए एक डॉग और कैट का भी ख्याल रखना था.

कुत्ते-बिल्ली के साथ 66 दिन रहा अकेला

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बच्चे का नाम कुनशन है और वो जियांगशू प्रांत में रहता है. उसके पिता के मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उसके माता-पिता 28 फरवरी को शंघाई गए थे. इसी बीच चीन में लगे लॉकडाउन की वजह से वे अप्रैल तक शंघाई में ही फंसे रहे. इन दो महीनों में बच्चा न सिर्फ घर पर अपनी ऑनलाइन क्लासेज़ कर रहा था, बल्कि अकेले ही पूरा घर भी मैनेज कर रहा था. उसके साथ एक पालतू कुत्ता और बिल्ली भी घर में मौजूद थे. बच्चे की मां ने कुछ हफ्तों तक तो अपने बेटे और पेट्स के लिए ऑनलाइन खाना भिजवाया, लेकिन असली दिक्कत तब आई, जब ये सर्विस भी बंद कर दी गई.

बच्चे ने खाना बनाना और पेट्स को संभालना सीखा

66 दिन तक बच्चे के घर में अकेले रहने की बात सोचकर उसकी मां ज़रूर घबराई हुई थीं, लेकिन बच्चे ने खुद उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए. फोन पर ही उसने मां से खाना बनाना सीखा. घर में जो राशन रखा हुआ था, उसी से बच्चे ने पहले तो प्री-प्रिपेयर्ड मील तैयार किया लेकिन उससे बोर हो जाने पर बच्चे ने प्रॉपर खाना बनाना सीखा. वो अपने कुत्ते और बिल्ली के खाने के बर्तन भी साफ करता था, हालांकि इतने दिनों घर काफी गंदा हो चुका था. मां ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब वो लौटीं तो खुद लड़के और दोनों पेट्स का स्वास्थ्य काफी अच्छा था.

