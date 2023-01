3 बाइक पर सवार हुए 14 लोग, फिर किया 'यमराज' को चैलेंज, लेकिन हो गया अलग ही कांड ....

14 People Riding on 3 Bikes on Full Speed: सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अगर सावधानी नहीं रखी जाए, तो हर वक्त कुछ न कुछ दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में संयम से गाड़ी चलाने में ही भलाई होती है. हालांकि कुछ लापरवाह किस्म के लोग इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते और मानो घर से मौत से आंखें मिलाने के लिए ही निकलते हैं. एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

कुछ दिनों पहले आपने एक ही बाइक पर लंबे-चौड़े परिवार को अपने पालतू जानवरों के साथ सवार होकर जाते हुए देखा होगा.अब ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक नियमों को ताक पर कुछ लड़कों ने जो कांड किया, वो सीधा यमराज को बुलाने जैसा ही था. हालांकि उन्हें इसके बदले मौत नहीं बल्कि उन्हें पुलिस मिल गई, जिसने उन्हें सबक सिखाया.

स्पीड में दौड़ाई ओवरलोडेड बाइक

बरेली में कुछ लड़कों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाइक पर स्टंट दिखाने का पागलपन किया था. 3 बाइक पर कुल 14 लड़के सवार थे. इसमें से एक बाइक पर 6, जबकि बाकी की दोनों बाइक्स पर 4-4 लड़के दिख रहे हैं. ये लोग बाइक पर बैठकर पूरी स्पीड में स्टंट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी दिखा था, जिसके बाद पुलिस ने इन लड़कों का दिमाग ठिकाने लगाया है और इनकी बाइक सीज़ कर दी गई है. लोगों को ये देखकर हैरानी हो रही है कि सर्दी के मौसम में जहां वाहन चलाना ही खतरनाक हो जाता है, वहां ये लड़के स्टंट की हिम्मत कैसे जुटा पाए.

UP | In a viral video, 14 people were seen riding 3 bikes – 6 on one and 4 each on 2 two others – in the Deorania PS area of Bareilly.

SSP Bareilly Akhilesh Kumar Chaurasia says, “Once the information was received, the bikes were seized. Further action is being taken.” (10.01) pic.twitter.com/APBbNs4kVi

