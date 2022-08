कभी भी समय से पहले ना मनाएं जीत की खुशी, देखें 16 सेकंड में कैसे मातम में बदली खुशियां

इंसान की लाइफ में जीत और हार लगी रहती है. ये दोनों ही लाइफ का हिस्सा हैं. जहां जीत खुशियां लेकर आती है, वहीं हार सबक और आगे अच्छा करने की प्रेरणा दे जाता है. सोशल मीडिया पर इसी जीत-हार का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोगों को कई सीख एक साथ दे गया. इस वीडियो को देखने के बाद आपको अहसास होगा कि इंसान की लाइफ का एक-एक मोमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है? 16 सेकंड का वीडियो (Viral Video) लोगों को काफी कुछ सीखा गया.

ये वायरल वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया. इसे फुटबॉल के मैदान में कैद किया गया. खेल में टाइमिंग का काफी महत्व होता है. अगर टाइमिंग सही नहीं है तो आप खेल में कभी जीत नहीं सकते. इस वीडियो में खिलाड़ी के ओवर कॉन्फिडेंट होने पर उसके अंजाम को दिखाया गया. मैच में अपनी जीत पक्की मानकर सेलिब्रेट कर रहे खिलाड़ी को कैसे हार झेलनी पड़ गई, उसे देखकर लोग भी हैरान हैं.

16 सेकंड में 4 सीख

IAS ऑफिसर अवनीश शरण ने ये वीडियो शेयर किया. इसमें एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई घटना लोगों को दिखाई गई. इसमें एक खिलाड़ी ने गोल करने के लिए बॉल को किक किया. लेकिन गोल मिस हो गया. इस बात को देखकर गोलकीपर ख़ुशी मनाने के लिए अपने साथियों की तरफ दौड़ पड़ा. जिस खिलाड़ी ने गोल दागा था, वो उदास होकर अपने हार का गम मनाने लगा. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबक हैरान कर दिया.

This 16 seconds video gives us many lessons:

1. Don’t celebrate too early.

2. Don’t lose hope before the end result.

3. Always wait for your time.

4. Every second of your life is important. pic.twitter.com/RfmXGU4FXk

