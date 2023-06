जिस उम्र में अपने जीवन का कोई भी फैसला लेने का अधिकार भी पूरी तरह नहीं मिलता. बिना परमिशन गाड़ी नहीं चला सकते, और सड़क पर गाड़ी ले जाना हरगिज़ मना होता है. ब्याह नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं मिल सकता, उस उम्र में एक लड़के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया की दुनिया उसे जान गयी. ड्राइविंग लाइसेंस पाने की उम्र है 18, लेकिन एक लड़के ने मात्र 17 की उम्र में ही ना केवल हवाई जहाज उड़ाया, बल्कि विश्व भ्रमम कर इतिहास रच दिया.

Youngest pilot: ब्रिटेन के मैक रदरफोर्ड 17 साल की उम्र में पायलट बन गए. और तो और खुद प्लेन उड़ाकर अकेले ही 52 देशों की यात्रा भी कर डाली. ये कारनामा मैक ने 5 महीने में कर दिखाया. ऐसा कर उन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया. मैक का जन्म ब्रिटेन में जबकि पालन पोषण बेल्ज़ियम में हुई.

17 साल के पायलट ने प्लेन से अकेले घूम ली दुनिया

17 साल 64 दिन की उम्र में मैं एक रदरफोर्ड ने सबसे कम उम्र के सोलो पायलट के तौर पर दुनिया की परिक्रमा करने का रिकॉर्ड कायम किया. पांच महीने में उन्होंने कुल 52 देशों की यात्रा की. वो एक सिंगल इंजन एरोप्लेन लेकर यात्रा पर निकले. मैक ने अपनी यात्रा मार्च में शुरू की थी. 2022 की जनवरी में मैक की बहन ज़ारा ने भी अकेले दुनिया भ्रमण कर सबसे कम उम्र की महिला के तौर पर यह कारनामा अपने नाम किया. मैक की बड़ी बहन जारा ने 19 साल 199 दिन में यह कारनामा कर दिखाया. ज़ारा मैक की प्रेरणा स्रोत और गाइड भी. उन्हें देखकर ही विश्व भ्रमण का ख्याल मैक के दिमाग में आया. बहन ने ही उन्हें हवाई रूट्स पर गाइड किया. मैक ने यात्रा के दौरान कई अनुभवों को साझा किया, जिसमें खराब मौसम के चलते घबराहट का भी जिक्र किया. मैक ने 23 मार्च 2022 को बुल्गारिया के सोफिया से अपनी यात्रा शुरु की और फिर 5 महीने बाद दुनिया का चक्कर लगाकर 24 अगस्त 2022 को बुल्गारिया के सोफिया में आकर ही यात्रा पूरी की. इस बीच मैक ने अपना 17 वां जन्मदिन भी प्लेन के अंदर ही मनाया.

Congratulations to Mack Rutherford @macksolo2 who at 17 years and 64 days is officially the youngest person to circumnavigate the world by aircraft solo (male) https://t.co/cWkodgmRGw

— Guinness World Records (@GWR) August 24, 2022