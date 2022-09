18 साल के लड़के को नहीं आता है लिखना-पढ़ना, फिर भी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है दाखिला !

Boy with Dyslexia Got Top Grades in School: आपको आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन पर तो याद ही होगी. इसके साथ ही आपको वो बच्चा भी याद होगा, जो अपनी लर्निंग प्रोसेस से जूझ रहा होता है और दुनिया उसे अलग ही रेस में भागने की उम्मीद लगाए बैठी रहती है. कुछ ऐसे ही एक लड़के की कहानी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस लड़के को वही बीमारी है, जो फिल्म में ईशान अवस्थी को थी. हालांकि आज उस लड़के को टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है.

अगर आपको उस बीमारी का नाम याद हो, तो उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं. इस बीमारी की वजह से इंसान का दिमाग सामान्य लोगों की तरह नहीं चलता लेकिन कुछ खास किस्म की विशेषताएं ज़रूर होती हैं. ऐसी ही खासियत वाला एक लड़का 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी लड़का पढ़ना-लिखना नहीं जानता, बावजूद इसके न सिर्फ उसने सेकेंडरी लेवल की परीक्षा अच्छी तरह पास की है, बल्कि यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन भी मिला है

पढ़ना-लिखना नहीं आता, फिर भी टॉप किया

यूनाइटेड किंगडम के बाथ में रहने वाले ओलिवर चैडविक (Oliver Chadwick) को 6 साल की उम्र से ही डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी. बावजूद इसके उसे हमेशा पढ़ाई में A लेवल के ग्रेड्स मिले. Somerset Live से बात करते हुए उसने बताया कि लोगों को लगता है कि जो पढ़-लिख नहीं पाते, वो कुछ नहीं कर सकते. हालांकि ये सिर्फ रोज़ाना की ज़िंदगी में साइन पढ़ने में मुश्किल पैदा करते हैं. ओलिवर की मां सोफी के मुताबिक उन्हें बच्चे की बीमारी का पता तब चला, जब वो रोज़ाना खाने के मेन्यू में एक ही चीज़ बताता था क्योंकि वो बाकी चीज़ें पढ़ नहीं पाता था. ओलिवर को लेकर किए गए शुरुआती प्रयास भी नाकाम हुए, लेकिन बाद में उसने कमाल कर दिखाया.

डिस्लेक्सिया ने नहीं पड़ा लड़के पर कोई फर्क

ओलिवर को एक्सपर्ट्स के पास भी ले जाया गया, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ. जब वो सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा, तो उसे पढ़ाने की कोशिश नहीं की जाने लगी. लड़के को कुछ रीडिंग असिस्टेंट भी दिए गए, लेकिन इससे उसे कुछ बेहतर नहीं लग रहा था. उसे A*AA और A-levels के ग्रेड मिले थे. अब उसे मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री में एडमिशन मिल गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से पढ़ाई करने का भी मौका दिया जा रहा है.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news