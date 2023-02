19 साल की लड़की दिखती है 4 साल की, वज़न है सिर्फ 17 किलो, देखने वालों को समझ नहीं आता माज़रा

19 Year Old Girl Has 17 Kg Weight: दुनिया में तरह-तरह के लोग मौजूद हैं और उनसे जुड़े अजीबोगरीब हालत (Weird Condition) भी. डैनिया शबीर (Dannia Shabir) नाम की लड़की की भी ऐसी ही हालत में जी रही है, जो उसके लिए बेहद अजीब और झल्ला देने वाली है. लोगों को उसकी कहानी (Bizzare Story of 19 Year old Girl) पर कई बार यकीन ही नहीं होता , लेकिन ये सच है कि लड़की इस वक्त 19 साल की है, फिर भी वो देखने में सिर्फ 4 साल की बच्ची लगती है.

डैनिया शबीर (Dannia Shabir) नाम की लड़की दुनिया की अकेली ऐसी लड़की है, जो क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन नाम के डिसऑर्डर के साथ जी रही है. उससे ज्यादा ये जर्नी उसकी मां के लिए मुश्किल है, जो बेवजह ही अपनी बेटी के लिए लोगों के अजीबोगरीब कमेंट झेलती हैं क्योंकि उनकी बेटी 4-5 साल की दिखती है. दुनिया में उसके परिवार और कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग इस हालत को समझने को तैयार नहीं हैं.

19 साल की उम्र में दिखती है 4 साल की

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक डैनिया शबीर (Dannia Shabir) दिल से तो एक टीनएजर है लेकिन उसकी लंबाई और वज़न किसी 4 साल की बच्ची जितने हैं. लड़की का वजन सिर्फ 17 किलोग्राम है और देखने वाले उसे अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं. हालांकि डैनिया की मां अलीशा और आंटी केली उसका पूरा ख्याल रखती हैं, लेकिन दुनिया उन्हें भी ताने मारने से पीछे नहीं हटती. डैनिया को अपने परिवार के साथ घूमना-फिरना पसंद है और वो इस दौरान खुश भी रहती है.

कौन सी बीमारी ने की ये हालत?

लड़की की पूरी जेनेटिक टेस्टिंग के बाद पता चला कि ये क्रोमोसोम 20 में क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन का नतीजा है. इस तरह के दुनिया भर में सिर्फ 4 केसेज़ हैं और सभी लड़कों में पाए गए. डैनिया अकेली लड़की है, जिसे ये सिंड्रोम है. जिन भी लड़कों को ये हुआ, वो अपनी ज़िंदगी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाए. हालांकि डैनिया अपनी ज़िंदगी के 19 साल निकाल चुकी है. वो जन्म से ही बेहद छोटी पैदा हुई थी और उसका ब्लड शुगर और बॉडी टेम्परेचर औरों से कम था.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news