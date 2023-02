खिड़की वाले सीट के लिए महिला ने की रिक्वेस्ट, पैसेंजर ने नही दिया तो प्लेन में शुरू हुई मारपीट, गाली-गलौज, फिर

लगता है आसमान में उड़ान भरने वालों के तेवर सातवें आसमान पर ही रहने लगे हैं. तभी तो वो लोक-लाज, लिहाज़, तमीज़ सबकुछ तेज़ी से भूलते जा रहे हैं. और फिर खुद ही अपना तमाशा भी बनवाने में जुट जाते हैं. ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि फ्लाइट के अंदर से मारपीट, बवाल, हंगामें और गाली-गलौज की घटनाएं कुछ ज्यादा ही होने लगी हैं. अक्सर सम्मानित माने जाने वाले सफर की डर्टी पिक्टर्स लगातार सामने आना शर्मनाक है.

ट्विटर के @MikeSington पर फ्लाइट में फिर से झगड़े का वीडियो वायरल हो गया. घटना ब्राज़ील की है जहां विंडो सीट को लेकर दो परिवारों में ऐसा घमासान मचा कि 2 घंटे देर हो गयी फ्लाइट. आखिर में पूरा स्टाफ झगड़ा सुलझाने में जुटा रहा. लेकिन दोनों परिवारों को उतारने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ पायी. घटना का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है.

Massive brawl breaks out on airline flight to Brazil… over a window seat. pic.twitter.com/zTMZPYzzDy

— Mike Sington (@MikeSington) February 3, 2023