2 साल की बच्ची को डे केयर में लॉक कर छोड़ दिया अकेले, सदमें में पहुंच गई बच्ची की मां

फ्लोरिडा (Florida) में 2 साल की एक बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए. किंडरकेयर (KinderCare Learning Center) नाम की कंपनी के डे केयर सेंटर में वहां के स्टाफ्स के भरोसे अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़कर मां स्टेफ़नी मार्टीन (Stephanie Martine) किसी काम से बाहर गई. जब वो लौटी ये मासूम बच्ची फ्रंट डोर के शीशे के उस पार उसे रोते हुए दिखी. रोती-बिलखती बच्ची की मां आनन-फानन में उस तक पहुंचने के लिए बेचैन हो गई. लेकिन अपनी बच्ची को वो गोद में कैसे लेती. डे केयर सेंटर के स्टाफ ने इस फूल जैसी बच्ची को सेंटर में अकेला छोड़ कर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था.

मां ने तुरंत पुलिस की मदद के लिए कॉल किया (Mother immediately called for police help). पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत सक्रिय हो गई और मौका-ए-वारदात पर पहुंच गई. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत कार्रवाई में जुट गई और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आखिरकार टीम डे केयर सेंटर के भीतर दाखिल हो सकी. बच्ची की जांच की गई. गनीमत इस बात की थी बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी. लेकिन उस मां पर क्या गुजरी होगी, जिसकी बच्ची को डे केयर सेंटर की लापरवाही ने खतरे में डाल दिया था. उस मां की जान सांसत में पड़ी हुई थी. बच्ची को गोद में लेने के बाद भी वो लगातार सदमें में थी.

सौ.सोशल मीडिया: डे केयर में बच्ची को लॉक देख सदमें चली गई मां, दरवाजे के पीछे से रो रही थी बेटी

डे केयर की लापरवाही आई सामने

पुलिस ने बताया कि ये सरासर डे केयर सेंटर के वर्कर की लापरवाही थी (Day care center worker was negligent). हालांकि पुलिस ने क्रिमिनल चार्जेज लगाने से मना कर दिया लेकिन इस मामले की जांच लोकल चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी को सौंप दी (Investigation of the case was handed over to the local child protection agency.) गई है. इस पूरे मामले पर किंडर केयर कंपनी ने माफी मांगते हुए कहा है कि ये घटना किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए थी.

बच्चों को लेकर हमेशा रहें सतर्क

कंपनी ने दोषी वर्कर जांच जारी रहने तक छुट्टी पर भेज दिया है. ये तो अच्छी बात है कि इस मासूम सी बच्ची के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ. लेकिन इस पूरी घटना से सभी पेरेंट्स को सबक लेने की जरूरत है. ऐसी लापरवाही से फिर कोई मां सदमे में न जाए इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है.

