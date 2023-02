6 साल की उम्र में मां बनी लड़की? 21 की उम्र में 15 की बेटी, सौतेला भी नहीं है रिश्ता! फिर क्या है मामला...

21 Year Old Mother Has Daughter of 15: आपने बाल-विवाह के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं, जो छोटी सी उम्र में 15 साल की बेटी मां बन चुकी है. हंटर नेल्सन नाम की लड़की ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उसने बताया है कि उसकी एक टीनएजर बेटी है. वीडियो देखकर लोग हक्के-बक्के हैं.

सोशल मीडिया पर एक 21 साल की लड़की ने अपनी पोस्ट से सनसनी मचा दी है. लड़की का कहना है कि उसकी 15 साल की बेटी है, जिसे सुनकर लोग हैरान (21 Year Old Mother Has Teenager Daughter) हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस वीडियो को अब तक 82 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और वे इस बात को जानने के लिए बेचैन हो गए कि आखिर उसने 6 साल की उम्र में बेटी कैसे पैदा कर ली?

स्कूल में सीरियस नहीं लेती टीचर

हंटर नेल्सन ने वीडियो में बताया कि वो अपनी बेटी के स्कूल में गई तो वहां न तो स्टाफ और न ही दूसरे बच्चों के माता-पिता गंभीरता से ले रहे थे. यहां तक कि लोगों ने ये तक पूछ लिया कि वो खुद किस क्लास में पढ़ती है? अपने वीडियो के कैप्शन में नेल्सन ने लिखा है – ‘मुझे ज्यादा सोचना पसंद है.’ मां-बेटी की उम्र में महज 6 साल का अंतर है. ऐसे में वो उसे ऐसी चीज़ें सिखा रही है, जो उसे खुद भी नहीं ठीक से नहीं आती हैं. लोगों ने वीडियो देखने के बाद ही पूछना शुरू कर दिया – क्या आपने 6 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर दिया?

कैसे बनी 21 की उम्र में टीनएजर की मां?

नेल्सन ने लोगों को जवाब देते हुए बताया कि जब पिता की उम्र 2015 में हो गई थी, उसके बाद उनकी सौतेली बहन ग्रेसी ने अपनी मां को खो दिया. जब नेल्सन को पता चला कि उसकी बहन को फॉस्टर होम भेजे जाने का खतरा है, उसने कोर्ट में उसकी गार्डियनशिप के लिए याचिका दायर की. पहले तो ग्रेसी भी नेल्सन के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बाद में वो तैयार हो गई और वो उसकी मां बन गई. हालांकि उसकी नानी के परिवार से मौत की धमकियां अब भी मिल रही हैं.

