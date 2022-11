दादा की उम्र के शख्स को डेट कर रही है 23 साल की लड़की, शादी के लिए बैठी है तैयार!

Woman Wants To Marry 48 Years Old Man: कहते हैं प्यार में उम्र, मजहब और गरीबी-अमीरी, कुछ मायने नहीं रखती है, लेकिन कई बार ऐसे रिश्ते और जोड़ियां देखने को मिल जाती हैं कि न चाहते हुए भी हम सोच में पड़ जाते हैं. दिलचस्प तो ये है कि ऐसी जोड़ियां देखकर लोग उन्हें बाप-बेटी या दादा-पोती भले ही समझ बैठें, लेकिन वे प्यार में डूबे होने का दावा करते हैं. एक ऐसी ही लड़की (23 Years Girl Want to Marry 71 Years Old Man) ने अपनी कहानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर की है, जो अपने से 48 साल बड़े शख्स के साथ रिश्ते में है.

आमतौर पर 71 साल के शख्स की 23 साल की पोती देखी जाती है, लेकिन इसी उम्र की एक लड़की का ब्वॉयफ्रेंड 70 की उम्र पार कर चुका है. ऐसे में लोग इस रिश्ते को समय की बर्बादी मान रहे हैं लेकिन लड़की बुजुर्ग आदमी से शादी करना चाहती है. लड़की का कहना है कि वो अपने बुजुर्ग ब्वॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से रिश्ते में है और अब उससे शादी का मन बना चुकी है.

तिगुनी उम्र के शख्स से शादी की तैयारी!

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का कहना है कि 71 साल के ब्वॉयफ्रेंड का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है. रेडिट पर अपनी कहानी बताते हुए लड़की ने लिखा है वो 23 साल की है और उसके 71 साल के ब्वॉयफ्रेंड के भी माता-पिता अभी ज़िंदा हैं. ऐसे में उसे उम्मीद है कि वो उसके साथ कम से कम 20 तक दांपत्य जीवन गुजार सकेगी. उसे पता है कि ब्वॉयफ्रेंड को पहले स्ट्रोक आ चुका है और उनके कोई बच्चे नहीं है, ऐसे में उसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी भी उसी की होगी. लड़की को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है.

लोग बोले – पत्नी नहीं नर्स बनना चाहती हो?

लड़की के इस पोस्ट पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिले. कुछ लोगों ने लिखा कि लड़की अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल बर्बाद करना चाहती है. एक यूज़र ने लिखा – तुम उसकी पत्नी नहीं नर्स बनने जा रही हो. ज्यादातर लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने की सलाह दी, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे, जो उसके फैसले को सही और संवेदना भरा ठहरा रहे हैं

