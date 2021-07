दादा की उम्र के शख्स को डेट कर रही है 24 साल की लड़की, परिवार को भी नहीं है ऐतराज़

दोनों के रिश्ते पर पहले परिवारों को अटपटा लगा, फिर उन्होंने भी इसे मंजूरी दे दी. (Photo Credit- Mercury Press & Media Ltd)

प्यार में कोई बंधन नहीं होता. न ही अमीरी-गरीबी या मजहब का और न ही उम्र का. ऐसा न होता तो भला कोई 24 साल की खूबसूरत लड़की किसी 68 साल के बुजुर्ग के प्यार में (24 years old girl dating 68 years old man) क्यों पड़ जाती? 24 साल की Conni Cotten कहती हैं कि लोगों को लगता है कि वे Herb Dickerson के पैसों से प्यार करती हैं, लेकिन वे हर्ब से प्यार करती हैं.ऐसा नहीं है कि कोनी और हर्ब का ये रिश्ता सिर्फ डेटिंग तक ही सीमित है. खुद से 44 साल बड़े Herb Dickerson के साथ Conni Cotten सगाई भी कर चुकी हैं. सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उन्हें शुगर बेबी (Sugar baby dating old man) कहकर ट्रोल करते हैं, लेकिन कोनी का कहना है कि वे हर्ब से सच्चा प्यार करती हैं और वे एक साथ काफी खुश हैं. हैरानी की बात तो ये है कि दोनों के परिवारों को भी ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है और वे इसे अपनी सहमति भी दे चुके हैं.Conni Cotten पहली बार 68 साल के Herb Dickerson से तब मिली थीं, जब वे बेघर लोगों की मदद के लिए काम कर रही थीं. वर्जीनिया के शार्लेटविले (Charlottesville, Virginia) में मिलने के बाद ही उन्हें एक-दूसरे का साथ पसंद आया. 4 महीने उन्होंने डेट किया और फिर एक साथ रहने लगे. पिछले साल ही उन दोनों ने 18 महीने बीतने के बाद एक-दूसरे से सगाई कर ली. इसके लिए 68 साल के हर्ब ने बकायदा पोती की उम्र की कोनी (Huge age gap between couple) को प्रपोज़ किया था. हर्ब बताते हैं कि जब कोनी ने उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी छोटी होकर उन्हें कैसे पसंद कर सकती है? वे कहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए.हर्ब आगे बताते हैं कि कोनी को उनमें क्या अच्छा लगा, ये वो नहीं जानते लेकिन ये रिश्ता काफी मजबूत है. उनके परिवारों को भी इस पर आश्चर्य हुआ. हर्ब के जानने वालों ने उनसे ये भी कहा कि कोनी पैसे के लिए उनके साथ रह रही हैं. हालांकि बाद में कोनी के परिवार के साथ जब हर्ब रहने आए तो उनके परिवार को भी 68 साल के हर्ब काफी पसंद आए. कोनी बताती हैं कि ज्यादातर लोग मुझे शुगर बेबी ही मानते हैं और कहते हैं कि मैं हर्ब के पैसे पाना चाहती हूं, लेकिन ऐसा नहीं है.उम्र के फासले को लेकर कोनी का मानना है कि हो सकता है हर्ब उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त तक न रहें, लेकिन इसके लिए वे ये रिश्ता नहीं तोड़ सकतीं. वे कहती हैं एक बड़े इंसान के साथ रहने का फायदा ये है कि ज़िंदगी में कठिनाइयां और गेम्स कम हो जाते हैं जबकि हर्ब का मानना है कोनी की उम्र कम होने की वजह ये उन्हें ज़िंदगी में उत्साह देखने को मिलता है.