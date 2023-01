24 साल की वेट्रेस ने बनाया दादा की उम्र का ब्वॉयफ्रेंड, नौकरी छोड़ अब जीती है आलीशान ज़िंदगी!

24 Years Old Girl Dating 64 Years Old Man: प्यार में कोई बंधन नहीं होता. न ही अमीरी-गरीबी या मजहब का और न ही उम्र का. ऐसा न होता तो भला कोई 24 साल की खूबसूरत लड़की किसी 64 साल के बुजुर्ग के प्यार में (24 years old girl dating 64 years old man) क्यों पड़ जाती? 24 साल की सेमी अताद्जा अपने इस रिश्ते को लेकर ट्रोल भी होती हैं लेकिन उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो अपने अमीर ब्वॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की कभी वेट्रेस की नौकरी करती थी लेकिन खुद से 40 साल बड़े शख्स के साथ अफेयर में आने के बाद से उसकी ज़िंदगी बदल गई और अब वो सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करके आलीशान जीवन जी रही है. करोड़ों की संपत्ति के मालिक क्लाउडियो के साथ रहते हुए अताद्जा काफी खुश हैं और उनका कहना है कि अब उसकी वो सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जिनके लिए उसे पहले संघर्ष करना पड़ता था.

डेटिंग वेबसाइट ने मिलाया ‘प्यार’

24 साल की अताद्जा की मुलाकात 64 साल के क्लाउडियो के साथ करीब 6 साल पहले हुई थी. क्लाउडियो को लेकर अताद्जा ने बताया कि वे 2 बच्चों के पिता हैं और उनका पूरा परिवार अताद्जा से जुड़ा हुआ है. यहां तक कि क्लाउडियो की पहली पत्नी से भी अताद्जा के अच्छे रिश्ते हैं. दोनों के रिश्ते की खास बात ये है कि अताद्जा के सारे शौक क्लाउडियो पूरे करते हैं. उन्होंने न तो कभी पैसे खर्च करने के लिए उन्हें रोका, न ही कोई लिमिट तय की है. कपल चीन, इटली और जर्मनी जैसे देशों में घूमकर आ चुका है और दोनों एक साथ काफी खुश हैं.

‘क्लाउडियो का साथ मिलना मेरा सौभाग्य’

कभी एक वेट्रेस के तौर पर छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने वाली अताद्जा अब ज़िंदगी के सारे लुत्फ उठा रही हैं. वे एक शानदार ज़िंदगी जी रही हैं और खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं, जो उन्हें क्लाउडियो जैसा साथी मिला है. क्लाउडियो के परिवार ने भी उन्हें अपना लिया है, ऐसे में वे अब जल्दी ही सरोगेसी के ज़रिये मां बनेंगी और अपना परिवार पूरा करेंगी.

