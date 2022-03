2022 में अमेरिका में गूंजेगी शहनाइयां ही शहनाइयां, रिकॉर्ड 26 लाख लोग करने वाले हैं शादी

इस साल अमेरिका में शादियों की बाढ़ आने वाली है. ये हम नहीं कह रहे. बल्कि वो आंकड़े बता रहे हैं जहां 2022 में शादी के लिए बुकिंग हो रखी है. पिछले दो साल में शादियों की रफ्तार काफी धीमी थी. लिहाज़ा ये साल उस कमी को पूरा करने की कोशिश में जी जान से जुटा है.

दरअसल पिछले 2 साल कोरोना महामारी से हर किसी का सिख चैन छीन लिया था. न लोग एक-दूसरे से मिल सकते थे. न कहीं आ जा सकते थे. ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान शादियों को ही उठाना पड़ा. इन 2 सालों में किसी की शादी तय नहीं हुई. जिसकी तय थी उसकी हो नहीं पाई . और सकी किसी तरह हुई भी तो या तो ज़ूम और गूगल मीट पर या गिने चुने लोगों के बीच बस किसी तरह हो ही गई समझो. इसीलिए ये साल शादी-ब्याह के लिए धूमधाम लेकर आया है. यही वजह कि नई और पुरानी सब मिलाकर 2022 में शादियों का आंकड़ा 26 लाख तक जा पहुंचा.

धूम-धाम से लौट आया शादियों का सीज़न

अब महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण हो चुका है और आधे से ज्यादा आबादी कोविड की वैक्सीन लगवा चुकी है इसलिए लोग अब और अपनी शादी टालने के मूड में बिल्कुल नहीं है. यही वजह है कि शादी के वेन्यू, वेंडर, वेडिंग प्लानर सब फुली बुक हैं. अमेरिका में आमतौर पर शनिवार के दिन शादी का चलन रहा है. मगर इस साल बढ़ती मांग के चलते वर्किंग डे में भी शादी करने को लोग तैयार हो गए हैं. एक ऑनलाइन वेडिंग प्लानर कंपनी ने करीब 33 सौ शादियों की तारीख पर सर्वे किया तो पाया कि वर्किंग डे में शादियां पहले की तुलना में 11 फीसदी बढ़ गई (Marriages on working day increased by 11 percent as compared to earlier).

1984 में भी हुई थी 26 लाख शादियां

इस बीच कई लोगों की चिंता ये भी है कि कहीं वर्किंग डे में शादी करने पर लोग आना पसंद करेंगे या नहीं (Concern was whether people would like to come when they get married on the working day or not) तो इसका जवाब है हां. वजह ये कि पिछले 2 साल तक लोग घरों में कैद होकर रह गए ऐसे में वो मौज-मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे. और खुशी-खुशी इस मौके का लुत्फ उठाना पसंद करेंगे. आपको बता दे कि 2022 से पहले 1984 में 26 लाख शादियां हुई थीं. उसी साल प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी हुई थी (Prince Charles and Diana were married in the same year) जिससे प्रभावित होकर लोग उसी साल शादी करना पसंद कर रहे थे. इसके अलावा 2984 में HIV के मामलों में बढ़ोत्तरी की वजह से भी लोग कई रिलेशनशिप में रहने की बजाय सिर्फ एक लाइफ पार्टनर के साथ रहना पसंद करने लगे थे.

