उम्र से कम दिखना बना शख्स के लिए अभिशाप ! 27 साल की उम्र में भी है बेरोज़गार ...

Man Looks Insanely Younger Than His Age : अपने आसपास आपने लोगों को इस बात के लिए खासी मशक्कत करते देखा होगा कि वे अपनी उम्र से कम दिखाई दें. कोई इसके लिए एक्सरसाइज़ करता है तो कोई अपने चेहरे पर अलग-अलग चीज़ें लगाता है, फिर भी वे इतना प्रभाव नहीं देख पाते हैं. आज हम आपको चीन के एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं, जो न चाहते हुए भी दिखने में अपनी उम्र से 15 साल छोटा (27 Year Old Man in China looks like 12) लगता है. यकीन मानिए, उसे इस बात की कोई खुशी नहीं है.

जिस उम्र में लोग अपना करियर लगभग सेट कर चुके होते हैं, उस उम्र में चीन के रहने वाले शख्स को लोग बाल मजदूर समझ लेते हैं. इस शख्स के लिए उम्र से छोटा दिखना अभिशाप बन चुका है. हम बात कर रहे हैं चीन के डॉन्गगुआन के रहने वाले माओ शेंग की. उनकी उम्र 27 साल है लेकिन उन्हें देखकर लोग मुश्किल से 12 साल से एक दिन ऊपर का अंदाज़ा लगा पाते हैं.

अभिशाप बनी अजीबोगरीब कंडीशन

माओ शेंग का उम्र से कम दिखना लोगों को भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन वे खुद इसे अभिशाप मानते हैं. उनका कहना है कि इसी वजह से उन्हें इस उम्र में भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है. वे कहीं नौकरी करते भी हैं तो लोग उन्हें बाल मजदूर समझ लेते हैं. वे अपनी सही उम्र भी बताते हैं तो बिना कागज देखे किसी को यकीन ही नहीं होता. इस वक्त चीन के सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं. खासतौर चीन के टिकटॉक जैसे ऐप Douyin पर उनके ढेरों वीडियो मौजूद हैं. शेंग के पिता बीमार हैं लेकिन उन्हें अपने एपियरेंस की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है.

लोगों को शेंग से हुई सहानुभूति

माओ शेंग की कहानी चीन में लाखों लोगों ने देखी, जो उनकी स्थिति पर सहानुभूति जता रहे हैं और उन मालिकों पर लोगों का गुस्सा फूटा, जो उन्हें नौकरी नहीं देते. शेंग के वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली और अब उनके पास बहुत से नौकरी के ऑफर आ रहे हैं. उन्होंने इनमें से एक नौकरी ले भी ली है और अपने पिता की मदद करने की उम्मीद जता रहे हैं. इस वक्त उनकी कहानी चीन के अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स पर तो छाई ही हुई है, दुनिया भर में लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं. वैसे शेंग की तरह ही भारत में भी एक महिला की उम्र ज्यादा होने के बाद भी वो मुश्किल से 10 साल की ही दिखती हैं.

