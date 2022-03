खून बेचकर घूमने का शौक पूरा कर रही है एक महिला, बचपन का सपना पूरा करने के लिए लिया ऐसा फैसला

शौक के लिए इंसान क्या नहीं करता. और भला उसने तो बचपन से एक ही सपना देखा था दिसे वो बड़ा होने तक भी पूरा नहीं कर सकी थी. लिहाज़ा वो अब हर हाल में अपने सपना और शौक पूरा करना चाहती थी. मगर इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था पैसा जिसकी कमी पूरी करने के लिए एक महिला ने ऐसा कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता.

किसी की जान बचानी हो तो लोग कहते हैं कि खून-पसीना बहा कर भी जान बचाई जाएगी. मगर पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) की रहने वाली लिज़ ग्रैमलिच (Liz Gramlich) खून बहाकर घूमने का शौक पूरा करना चाहती है. जी हां ऐसे ही लोगों पर ये बात सटीक बैठती है कि शौक बड़ी चीज़ है. 28 साल की ग्रैमलिच ने डिज़्नी वर्ल्ड घूमने (Disney World trips) और वहां आने जाने के खर्च के जुगाड़ के लिए खून बेचने का फैसला कर लिया. महिला ने हर हफ्ते 2 बार प्लाज़्मा डोनेट करने का फैसला लिया ताकि उसके सपनों के बीच पैसा रोड़ा न बन सके.

कोविड पैनडेमिक में यात्रा से चूक गईं थीं ‘ग्रैमलिच’

Disney World trip को लेकर लिज़ पर पागलपन सवार रहता है. 2020 की गर्मियों के बाद से वो लगभग 15 बार ऑरलैंडो और फ़्लोरिडा का दौरा कर चुकी है, और 2022 में हर महीने कम से कम एक बार यहां ज़रूर आने की प्लानिंग कर रही हैं. जाहिर है पेंसिल्वेनिया से फ्लोरिडा के हर महीने दौरा करना इतना आसान और सस्ता तो होगा नहीं. लिहाज़ा उसने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने अपना खून बेचने का प्लानिंग कर डाली (To fulfill her hobby, she planned to sell her blood.). दरअसल ग्रैमलिच बचपन में एक बार Disney World trips पर गईं थीं तभी से वो दोबारा वहां जाना चाहती थी. 2020 में इस शौक को उन्होंने पूरा किया भी. मगर फिर कोविड पैनडेमिक के चलते सबकुछ ठप हो गया और उनकी योजना अधर में लटक गई. लिहाज़ा 2022 में उन्होंने करीब हर महीने यहां आने का फैसला किया.

प्लाज़्मा दान से अपना दूसरे दोनों का पहुंचा रही फायदा

ग्रैमलिच वैसे तो Disney World की पासधारक थी फिर वहां आने जाने जाने का फ्लाइट टिकट, होटल में ठहरना और खाने-पीने का अरेंजमेंट भी एक बड़ी चुनौती थी. उधर ग्रैमलिच पहले से ही प्लाज़्मा डोनेट करती रही हैं. मगर इससे होने वाले फायदों पर कभी ध्यान नहीं दिया था. मगर अब वो सोचने लगी की इससे वाली कमाई से वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती हैं साथ ही उनके प्लाज़्मा से किसी और को भी ज़िंदगी मिल रही है. ऐसे में उन्होंने इसकी फ्रिक्वेंसी बढाने पर विचार किया और हफ्ते में 2 बार डोनेट करने का मन बनाया. हफ्ते में दो बार प्लाज़्मा दान कर वो 56823 रुपए से 94662 रुपए तक कमा लेती थीं. जिसका मैक्सिमम हिस्सा उन्होंने थीम पार्क के नाम पर खर्च करने का फैसला किया.

