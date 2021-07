29 साल के शख्स को खांसी की वजह से खाने में होती थी परेशानी, डॉक्टर्स ने बताई ऐसी सच्चाई कि उड़ गए होश!

कई बार मामूली सी दिखने वाली समस्या बहुत बड़ी बन जाती है लेकिन उसके बारे में पहले से नहीं पता चलता. ऐसा ही कुछ 29 वर्षीय माइक एडवर्ड्स (Mike Edwards) के साथ हुआ.दरअसल, माइक को पिछले साल से हल्के कफ की समस्या (Mild cough problem) हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया. उसके बाद उन्हें बोला गया कि उन्हें बदहजमी या अपच की दिक्कत है. आपको बता दें कि इंग्लिश-वेल्स सीमा पर साल्टनी (Saltney on the English-Wales border) के फुटबॉलर और नियमित जिम जाने वाले माइक (Footballer and regular gym-goer)को डॉक्टर ने गैविस्कॉन की कुछ गोलियां (Gavison tablets) दीं ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके लेकिन 17 जून को माइक को निगलने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जानकारी के मुताबिक, अस्पताल में माइक के कुछ टेस्ट हुए, जिसमें पता चला कि माइक को फूडपाइप में एडेनोकार्सिनोमा नामक एक प्रकार का कैंसर (Type of cancer called adenocarcinoma in his oesophagus) हो गया है.कैंसर का पता चलने के बाद उन्हें तुरंत ही लिवरपूल के क्लैटरब्रिज कैंसर सेंटर (Clatterbridge Cancer Centre in Liverpool) में रेफर कर दिया गया, जहां आगे के स्कैन के परिणामों ने पुष्टि की गई कि कैंसर उनके लिम्फ नोड्स (Lymph nodes), पेट (Stomach) और रीढ़ (Spine) में भी फैल चुका है. वहीं माइक को यह ख़बर भी दी गई कि उनका कैंसर टर्मिनल (Terminal cancer) है और उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल ही बचा है. यह जानकर माइक काफी ज्यादा निराश हो गए.आपको बता दें कि माइक जागरूकता (Spread awareness) फैलाने के लिए अपनी स्टोरी लोगों के लाथ साझा करना चाहते है. वह चाहते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति को अपना जीवन बचाने के लिए समय पर टेस्ट कराने में मदद कर सकें. आपको जानकारी दे दें कि एडेनोकार्सिनोमा कैंसर के लक्षणों में खाना निगलने में समस्या होना या महसूस करना, बीमार होना, बदहजमी या एसिड बनना औरअपच के लक्षण होना, यह सब शामिल हैं.