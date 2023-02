अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग कुत्‍ता देखा है आपने, जवाब शायद नहीं में होगा. तो आइए आज मिलाते हैं सबसे उम्रदराज डॉगी से. इसका नाम है बोबी bobi.गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मानें तो इसकी उम्र 30 साल और 266 दिन है. आप यह जानकर हैरान होंगे कि यह अभी भी जिंदा है और 30 साल के गबरू जवान की तरह दिखता है.

आमतौर पर कुत्‍तों की उम्र 15 या 16 साल ही होती है. ज्यादातर कुत्ते इतनी उम्र तक ही जी पाते हैं. पर Bobi 1 फरवरी 2023 तक 30 साल 266 दिन का हो चुका है. वह पुर्तगाल के लेइरिया के ग्रामीण इलाके में कोस्टा परिवार का सदस्य है और उसने उम्रदराज कुत्तों के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

New record: Oldest dog EVER – Bobi at 30 years and 266 days

The secrets to a long life, according to human Leonel Costa, is free roaming, human food and socialising with other animals ️ pic.twitter.com/Ur5c2Gh8yb

— Guinness World Records (@GWR) February 2, 2023