Dangerous Selfie: खतरनाक पहाड़ी पर झरने के पास Selfie ले रही थी लड़की, एक छोटी-सी चूक ने ले ली जान!

Dangerous Selfie लेने के चक्कर में 32 साल की Instagrammer की जान चली गई. (Credit- Asiawire)

6000 फैंस के साथ अपनी डेयरिंग सेल्फी (Dangerous Selfie) शेयर करने की चाहत ने एक Instagram Star की जान ले ली. Sofia Cheung के साथ हुआ ये हादसा सभी Selfie Lovers के लिए सबक है. News18Hindi

Last Updated : July 14, 2021, 11:27 IST Share this:









सोशल मीडिया (Social Media) के शो ऑफ में कई बार लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट और फैन फॉलोइंग ( Instagram Followers) की चाहत में कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जो उनकी जान पर बन आता है. Instagram Star Sofia Cheung ने भी ऐसी ही गलती की और उनकी सेल्फी की जगह सामने आई उनकी मौत की खबर.



Social Media पर वो मशहूर थी और शोहरत की उसकी चाहत और बढ़ती जा रही थी. फिर एक रोज़ 32 साल की Sofia Cheung ने अपने फॉलोअर्स को चौंकाने की कोशिश में कुछ ऐसा किया, जो उसे इस दुनिया से ही विदा कर गया. Hong Kong के Tsing Dai में सोफिया ने 16 फीट की ऊंचाई से सेल्फी लेने की नाकाम कोशिश की और कुछ देर बाद ही मंजर सामने आया, वो बेहद खौफनाक था.



सेल्फी लेने की कोशिश में गई जान

3 दोस्तों के साथ सोफिया Ha Pak Lai नेचर पार्क में एक खूबसूरत दिन बिताने गई थी. सोफिया Instagram की शौकीन थी और उसके पेज में उसके शौक के तौर पर हाइकिंग, कायाकिंग, एक्सप्लोरिंग, फोटोग्राफी और बाहर घूमना-फिरना शामिल था. ऐसे में वो इससे जुड़ी तस्वीरें भी शेयर किया करती है. नेचर पार्क में पहुंचते ही सोफिया वहां मौजूद झरने के ऊपर पहुंच गई और सेल्फी लेने की कोशिश करने लगी. इसी बीच उसका पैर फिसला और 16 फीट की ऊंचाई से वो नीचे गिर गई.



अस्पताल में पहुंचते ही हुई मौत

दोस्तों ने अपनी आंखों के सामने सोफिया को नीचे गिरते हुए देखा. उन्होंने एमरजेंसी सर्विस को भी बुलवाया. हालांकि जब पैरामेडिक्स उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके इंस्टाग्राम पेज पर उसका बायो कहता था- Life should be fun not dumb, लेकिन उसकी मौत ने दुनिया को ये बता दिया कि छोटी सी गलती भी आपकी खूबसूरत ज़िंदगी आपसे छीन सकती है. सोफिया की आखिरी फोटो भी उसके अकाउंट से कुल 6,314 फॉलोअर्स ने देखी है. लोगों ने सोफिया के लिए भावुक संदेश भी दिए हैं. छोटी सी उम्र में सोफिया का इस तरह दुनिया से चले जाने का यकीन कुछ फॉलोअर्स नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये सेल्फी प्रेमियों के लिए सबक है.

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.