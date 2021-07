'मायावी' है 39 साल की ये महिला, महज 30 सेकेंड में बदल लेती है रूप

बड़े-बुजुर्गों ने कहा दुनिया माया है, लेकिन सोशल मीडिया (Social Media Edited Photo) उससे भी बड़ी माया है. इस तिलिस्मी दुनिया में कौन असली है और कौन नकली ये पहचानना बेहद मुश्किल है. लोगों की आंखों को अपनी माया से धोखा दे रही है एक ऐसी ही 39 साल की महिला. इस महिला के ग्लो से चकाचौंध हो रहे उसके फैंस को पता ही नहीं था (Woman look unrecognizable without make-up) कि इस चमक के पीछे कौन है?TikTok पर लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो खूब पसंद आते हैं, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का हो, कि कोई आंटी से हॉट बेब बन जाए तो आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. TikTok अकाउंट @tiffnicole143 पर शेयर किया गया ऐसा ही वीडियो इस वक्त खूब पसंद किया जा रहा है. जिस महिला को लोग दादी (Woman look unrecognizable without make-up ) कहकर बुला रहे थे, उसने झट से ऐसा हॉट अवतार धरा कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए.इस वीडियो में टिफनी पहले तो एक ड्रेसिंग गाउन में बिना मेकअप के दिखाई देती हैं. इस गेट अप में 39 साल की टिफनी काफी उम्रदराज़ लग रही हैं. उन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वो टाइट जींस और सेक्सी टॉप में इतनी हॉट लगने वाली हैं. महज 30 सेकेंड के अंद वो मेकअप और हेयरस्टाइल के खुद को बिल्कुल बदल लेती हैं. ब्लॉन्ड हेयर और सेक्सी आउटफिट में टिफनी गजब ढाने लगती हैं. ऑनलाइन साइट मिरर से बात करते हुए टिफनी ने कहा कि ये उनका शौक है और वे टिकटॉक पर सिर्फ फन करने के लिए इसे अपलोड करती हैं.Tiffany Nicole के इस वीडियो को देखकर ट्रोलर्स को मानो जश्न मनाने का मौका मिल गया. एक यूज़र ने लिखा कि - दादी मां, आप इस तरह की ड्रेस पहनने के लिए काफी बूढ़ी हो चुकी हैं. कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि बिना मेकअप के वो काफी डरावनी लगती हैं. अब तक इस वीडियो को 3 लाख 35 हजार से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, जो टिफनी को फॉलो करते हैं. टिफनी इस बात को बेहद सहजता से बताती हैं कि हर कोई किसी को भी पसंद नहीं कर सकता, ऐसे में वे इस पर ध्यान नहीं देतीं.