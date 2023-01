4 फीट के एलियन पायलट ने की थी अमेरिका को तबाह करने की कोशिश, अब 78 साल बाद बिडेन लेंगे बदला!

वर्षों से दावे किए जा रहे हैं क‍ि एल‍ियंस (Aliens) धरती की ओर देख रहे हैं, उनके लगातार आने की खबरें भी सामने आती रही हैं. अमेरिका में पिछले कुछ सालों से एलियंस के विमान यानी यूएफओ (UFO) को कई बार देखने का दावा किया जा चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है क‍ि एलियंस कभी न कभी धरती पर संपर्क जरूर करेंगे. पर अमेरिकी वैज्ञानिक बार बार इस दावे को खारिज करते रहे हैं. हालांकि, बीते दिनों इस तरह की कई घटनाओं के बाद अब उन्‍हें तलाशने की कोश‍िश शुरू हुई है.

पेंटागन कर रहा रिसर्च

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन एलियंस और उड़नतश्तरियों को ढूंढने के लिए पिछले करीब दो साल से रिसर्च कर रहा है. अमेरिकी संसद ने इसी हफ्ते अपना सालाना रक्षा नीति अधिनियम पारित किया है. इसमें एलियंस को खोजने के लिए खास बजट देने की बात कही गई है. राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं. 1945 से अब तक यूएफओ नजर आने की तमाम घटनाओं की तह में जाने की बात कही गई है.

क्‍या हुआ था तब, जानें आंखों देखी

खगोलविद जैक्स वाली (Astronomer Jacques Vallée) उसका घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं क‍ि यह फैसला सैन एंटोनियो, टेक्सास में दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ की जांच में मदद करेगा (avocado-shaped craft crashed in San Antonio). उन्‍होंने इस पर एक क‍िताब भी लिखी है जिसमें घटना के तीन प्रमुख गवाहों – एक बी-52 बमवर्षक पायलट, एक रैंचर का बेटा, जिसकी जमीन पर यह दुर्घटना हुई थी और उसके दोस्त के बयान को आधार बनाया गया है . यह लोग घटना को प्रत्‍यक्ष तौर पर देखने वाले लोग थे. पायलट ने अपने परिवार को बताया था क‍ि उसे पड़ोसी एयरबेस आलमोगोर्डो पर उतरने के लिए कहा गया था. नियंत्रकों ने एक संचार टावर को देखने का निर्देश दिया पर सिग्‍नल अचानक गायब हो गया. कुछ दूरी पर उसने एक बड़े आकार की एक वस्‍तु देखी जो बिल्‍कुल सामने थी और फ‍िर धमाका हो गया.

धमाके बाद अजीब जीव दिखे और फ‍िर गायब हो गए

पूर्व अमेरिकी मरीन (US Marine) रेमे बाका ने बताया, हमने काफी तेज धमाके वाली आवाज सुनी और लगा जमीन हिल गई. थोडी देर बाद हमने देखा कि धुआं उठ रहा है. जोस पाडिला, जो अब 86 वर्ष के हैं, उन्‍होंने बताया क‍ि अजीब दिखने वाले जीव अंदर घूम रहे थे (Strange-looking creatures were moving around inside).वे तेजी से चले गए जैसे कि वे एक पल में खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम हों. जोस का दावा है कि बाद में उन्होंने दूरबीन के माध्यम से देखा क्योंकि सेना बाद में 25 x 14 फीट के इस स्‍ट्रक्‍चर को एक ट्रक पर लादकर ले गई और उसे तिरपाल से ढंक दिया गया था.

अमेरिका पर लगा सच छुपाने का आरोप

एलियंस की तलाश करने वालों ने अमेरिका पर यूएफओ से संबंधित उस घटना को छिपाने का आरोप लगाया है, जो साल 1945 में हुई थी. यानी रोजवेल यूएफओ क्रैश (roswell ufo crash) से ठीक दो साल पहले इस यूएफओ का आकार एवाकाडो जैसा बताया जा रहा है. ऐसा दावा है कि ये हादसा न्यू मैक्सिको में तूफान के दौरान हुआ था, जिससे जुड़े सबूत भी मौजूद थे, लेकिन सेना ने सबकुछ छिपा दिया.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Viral news