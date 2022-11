4 फीट की दुल्हन का 6 फीट लंबा दूल्हा, आमने-सामने बात करने के लिए लगानी पड़ती है कुर्सी !

Short Wife Uses Chair to Talk With Tall Husband: प्यार और शादी के रिश्ते में अगर कोई कहता है कि सिर्फ दिल मिलना चाहिए, क्योंकि ये दिल की बात है. इस बात को सच ही कहा जाएगा वरना लोग कई बेमेल दिखने वाले कपल आपस में इतने खुश नहीं दिखाई देते. एक ऐसे ही कपल से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं. इनका कद एक दूसरे से भले ही मेल न खाता हो लेकिन इनका मिज़ाज खूब मिलता है.

बेथानी कासाउरांग (Bethany Casaurang ) नाम की महिला की खुद की लंबाई महज 4 फीट 10 इंच है, लेकिन उनके पति 6 फीट 5 इंच लंबे हैं. ऐसे में 1.5 फीट का अंतर (Height Difference Between Husband-Wife) कवर करने के लिए उन्हें कई बार स्टूल या कुर्सी पर खड़े होकर बात करनी पड़ती है.

सोशल मीडिया पर मशहूर है कपल

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक बेथानी कासाउरांग (Bethany Casaurang )और उनके पति डैनी एक-दूसरे से दिखने में काफी अलग हैं. वे टिकटॉक पर अपने मज़ेदार वीडियो डालते रहते हैं. डैनी के जूते बेथानी के पैरों में नाव जैसे लगते हैं, जबकि उनकी जींस में वो सिर से पैर तक आ जाती हैं. टिकटॉक पर इस कपल के 90 हज़ार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 10 हज़ार से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं. डैनी की ज्यादा हाइट की वजह से कार की सीट भी बार-बार एडजस्ट करनी पड़ती है.

View this post on Instagram A post shared by Bethany leonhardt casaurang (@beth_grace_casaurang)

कुर्सी पर चढ़कर करती हैं बात

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में बेथानी ने बताया कि इतने अंतर के बाद भी उनके पति बहुत ही अद्भुत हैं और उन्हें उनकी पत्नी होने पर गर्व है. वे बताती हैं कि कई बार पति की ज्यादा हाइट की वजह से उन्हें बात करने के लिए स्टूल या फिर कुर्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसके चेहरे के सामने तक आ सकें. उनके वीडियो और उनकी जोड़ी लोगों को काफी पसंद है और वे उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर प्यार देते हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news