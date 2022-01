अधेड़ महिला के लुक्स देखकर कनफ्यूज़ हो जाते हैं लोग, उम्र जानकर नहीं होता यकीन

कुछ लोगों को कुदरत ने ऐसी शक्ल-सूरत दी होती है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर उनकी असल उम्र का पता लगा पाना आसान नहीं होता. लैटविया (Latvia) की रहने वाली वीटा भी इन्हीं में से एक हैं, जो TikTok पर अपने लुक्स के चलते लोकप्रियता बटोर रही हैं.

सुनहरे-भूरे बालों वाली वीटा के टिकटॉक (TikTok Video) पर 13000 फॉलोअर्स हैं. वे उनकी पोस्ट और वीडियोज़ को हर रोज़ देखते हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ भी करते हैं. हालांकि उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता है कि वे जिसे 24-25 साल की हसीना (Woman looks younger than her age) समझ रहे हैं, उनकी उम्र इससे कहीं ज्यादा है. जब उन्होंने लोगों को इसकी जानकारी दी तो वे इस पर यकीन नहीं कर पाए.

40 साल की उम्र में दिखती हैं 25 की

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक वीटा ने सोशल मीडिया (Viral on social media) पर खुद अपनी उम्र का खुलासा करते हुए बताया है कि वे लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी हैं. उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि वे साल 1982 में पैदा हुई थीं, यानि उनकी उम्र इस वक्त करीब 40 साल है. वो बात अलग है कि उनके लुक्स और फिगर के मुताबिक वीटा 25 साल से एक दिन ज्यादा नहीं लगतीं. उनका ये वीडियो टिकटॉक पर खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इस खुलासे के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

सच जानकर दंग हुए लोग

वीटा के फॉलोअर्स उनके सच को मानना ही नहीं चाहते. एक यूज़र ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा- ये अद्भुत है, आप 27 साल की दिखती हैं. एक अन्य यूज़र का कहना था कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है कि वीटा 40 साल की हैं. वहीं बहुत सारे लोगों ने वीटा से उनके लुक्स का सीक्रेट भी जानना चाहा है, हालांकि उन्होंने अब तक न तो अपना ब्यूटी रूटीन शेयर किया है और न ही इस बारे में वे ज्यादा बात कर रही हैं. हाल ही में एक और महिला का टिकटॉक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे आमतौर पर मर्द कॉलेज गोइंग समझकर डेट करना चाहते हैं, लेकिन उसकी असल उम्र का पता चलते ही वे रफूचक्कर हो जाते हैं. इस महिला का उम्र भी 38 साल थी.

