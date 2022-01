गड्ढे की गहराई में सालों से छिपा था समुद्र तट, प्रकृति का रहस्य देख वैज्ञानिक भी हैरान, हर साल बढ़ रहा है आकार

प्रकृति खुद में न जाने कितने रहस्य समेटे रहती है और समय-समय पर उजागर करती है. लेकिन इन रहस्यों को समझना और पार पाना इतना आसान नहीं होता. प्रकृति प्रदत्त समस्या का हल करने में वैज्ञानिकों को खूब पसीना बहाना पड़ता है. दिमाग को निचोड़ डालना पड़ता है तब जाकर निकलता है कोई रास्ता. सुंदरलैंड (Sunderland) के पास हर साल बढ़ रहा सिंकहोल (Sinkhole) इसका प्रमाण है. जिसकी रफ्तार और आकार दोनों पर अब तक कोई नियंत्रण नहीं लग पाया है. आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

वेबसाइट मिरर (www.mirror.co.uk) की खबर के मुताबिक, नार्थ-ईस्ट इंग्लैंड के सुंदरलैंड में (Sunderland, north-east England) एक ऐसा सिंकहोल दिखाई दिया है जिसके भीतर समुद्र तट नज़र आने लगा है. खतरे को देखते हुए आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. सुरक्षा के मद्देनज़र होल के किनारों पर बाड़े बनाए गए हैं.

ज़मीन के भीतर दिखा समुद्र तट

2003 में पहली बार साउथर होल (Souter Hole) देखा गया था. तब इसका आकार इतना विशाल नहीं था लिहाज़ा इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया. धीरे-धीरे, साल दर साल इसके आकार में वृद्धि होने लगी और 19 सालों बाद सिंकहोल का आकार 40 फीट का हो गया. अब ये इतना बड़ा हो चुका है की इसमें गहराई में छिपा हुआ समुद्र तट उजागर होने लगा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक कटाव और भूस्खलन की क्रिया के चलते सिंकहोल का आकार बढ़ा है. सिंकहोल के चारों ओर चट्टान पथ के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी नेशनल ट्रस्ट की है. जिन्होंने सुरक्षा के मद्देनज़र वॉकर और कुत्ते के मालिकों को चेतावनी जारी की है. दरअसल एक खुला स्थान होने के चलते लोग यहां पर अपने पशुओं को टहलाने भी लाते हैं इसीलिए चेतावनी जारी करना ज़रूरी था.

आम लोगों की सुरक्षा बड़ी ज़िम्मेदारी

सिंक होल के चारों तरफ सुरक्षा घेरे के रूप में बाड़े और चेतावनी के साइन लगाए गए हैं. ये द लीस और व्हिटबर्न कोस्टल पार्क (The Leas and Whitburn Coastal Park) की चट्टानों के साथ चलते मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर है. इस मार्ग को स्थानीय लोग द वेरी (The Wherry) के नाम से जानते हैं. नेशनल ट्रस्ट के प्रवक्ता का कहना है कि वो चाहते हैं टूरिस्ट सेफ्टी और रिलैक्स मूड से कोस्टल पार्क की यात्रा करें. हालांकी साउटर पॉइंट, सिंकहोल को बंद करने के लिए भी दबाव बनाया गया जो की चट्टान तट मार्ग के बेहद करीब है.

