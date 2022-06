बछड़े को जन्म दे आराम कर रही गाय को छेड़ना पड़ गया महंगा, महिला को करवाई हवा में सैर!

मां बनने का अहसास काफी सुखद होता है. चाहे वो इनसे के लिए हो या जानवर के लिए. लेकिन इस अहसास में मां की बॉडी काफी कमजोर हो जाती है. बच्चे की डिलीवरी में बॉडी काफी एनर्जी खर्च करती है. इंसान तो अपनी पीड़ा और तकलीफ बता भी देता है लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर पाता. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे की डिलीवरी के बाद आराम करती गाय को छेड़ना महिला को महंगा पड़ गया.

बच्चे को पैदा करने के बाद गाय आराम से जमीन पर लेटी हुई थी. मां और बछड़ा उस समय भी गर्भनाल से जुड़ा हुआ था. महिला ने हाथों में ग्लव्स पहना था और उसने गाय के नजदीक जाकर उसे सहलाने की कोशिश की. लेकिन ये उसकी भारी भूल साबित हुई. खुद को छुआ जाना गाय को रास नहीं आया और उसने लेटे-लेटे ही महिला को ऐसी लात मारी कि वो थोड़ी दूर जाकर गिर गई.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इस वीडियो को पिछले साल ही शेयर किया गया था. लेकिन एक बार फिर इसे लोग रीट्वीट कर रहे हैं. इसे लाइफ एंड नेचर नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया था. महिला को लात मारने के बाद गाय उठ कर खड़ी हो गई. लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उठते ही फिर से नीचे गिर गई. महिला को गाय को सहलाने के लिए हाथ लगाना महंगा पड़ गया.

The beautiful woman receives a strong blow from the cow after birth without damage 🌹 pic.twitter.com/zR1K9maKtJ

— Life and nature (@afaf66551) March 27, 2021