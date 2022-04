ग्लैमरस नानी को नाती की मां समझ बैठते हैं लोग, असल उम्र जानकर नहीं होता यकीन !

अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के जन्म के बाद मां खुद पर कम ध्यान देने लगती है और बच्चों पर ज्यादा. ऐसे में वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दिखाई देने लगती हैं. हालांकि एक नानी (Super fit Granny Looks like mother of grandchild) ऐसी भी हैं, जो सुपरफिट हैं. जब वो अपने नाती को हाथ में उठाकर लोगों के सामने निकलती हैं, तो लोग उन्हें नानी (Grandmother Looks Younger Than Her Age) के बजाय बच्चे की मां समझ बैठते हैं. किसी को यकीन ही नहीं होता कि वे उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं.

क्लेयर मैकगॉगन (Claire Mcgougan) नाम की महिला ने अपनी कहानी को टिकटॉक (TikTok) पर शेयर किया है और लोगों को अपनी मुश्किल बताई है. क्लेयर का कहना है कि वो जब अपनी उम्र के बारे में लोगों से बात करती हैं, तो उन्हें लगता है कि वे झूठ बोल रही हैं. दरअसल 45 की उम्र में भी क्लेयर बमुश्किल 30-32 साल की लगती हैं.

कौन कहेगा इन्हें नानी ?

टिकटॉक पर एक्टिव कहने वाली क्लेयर मैकगॉगन (Claire Mcgougan) अपनी ज़िंदगी से जुड़ी अपडेट्स देती रहती हैं. हाल के वीडियो में वे अपने नाती को बॉटल से फीड कराते हुए दिख रही हैं. उन्होंने लेदर की फिटेड पैंट्स और सफेद रंग का टॉप पहन रखा है. उन्होंने एक दूसरे वीडियो में अपने नाती को हाथ में उठाए हुए बताया – मैं सौ फीसदी बच्चे की नानी हूं. मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा खुशी देने वाला भी. उनके इस वीडियो को देखने के बाद लोग दंग रह गए.

एक से बढ़कर एक कमेंट्स

क्लेयर मैकगॉगन (Claire Mcgougan) के वीडियो पर कमेंट करते हुए लोगों ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए. एक यूज़र ने लिखा- आप ग्लैमरस नानी के कॉम्पटीशन की विनर हो. एक अन्य का कहना था- आप बेहद खूबसूरत हैं. वहीं एक यूज़र ने ये भी लिखा कि- आपको देखकर लोग जल रहे होंगे. क्लेयर के टिकटॉक पर 55 हज़ार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं. लोगों ने उनकी उम्र के मामले में अंदाज़ा लगाते हुए उन्हें 40 के आस-पास कहा. क्लेयर ने अपनी उम्र के बारे में खुद ही बताया है कि जुलाई में वे 45 साल की हो जाएंगी. हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वे चेहरे पर फिल्टर का इस्तेमाल करती हैं, बाकी सब वैसा का वैसा है.

