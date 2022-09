लहंगा फाड़ते ही बरसने लगे नोट, फिर बैग खुलवाया तो मिले इतने रूपये कि CISF वालों के उड़े होश!

लहंगा फाड़ते ही बरसने लगे नोट, फिर बैग खुलवाया तो मिले इतने रूपये कि CISF वालों के उड़े होश!अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो वह कानून की नजरों से ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता. सुरक्षाकर्मियों की तेज निगाहें उसे ढूंढ ही निकालती है. तभी तो लाख हिफाजत और चालाकी से तस्करी का प्लान बनाने वाले भी बच नहीं पाए. और सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई जब सुरक्षाकर्मियों ने उसकी तलाशी शुरू की.

लहंगे के बटन के अंदर करीब ₹41लाख की विदेशी करेंसी की तस्करी करते शख्स को CISF ने धर दबोचा. दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर शख्स पर शक होने पर उसके बैग की तलाशी ली गई जहां लहंगे के बटन और अंदर की पूरी लेयर में विदेशी करेंसी को इस कदर मोड़ के रखा गया था कि किसी को शक ही ना हो. फिर भी तस्कर पकड़ा ही गया.

ये लहंगा बड़ा है महंगा, फटते ही बरस पड़े नोट

दिल्ली के इंदिरा गाँधी हवाई अड्डे पर घूम रहे एक शख्स पर शक हुआ. उसकी गतिविधी सामान्य से थोड़ी हटकर लगी, मामला संदिग्ध लगा तो एअरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उसे कोने में बुला लिया. फिर तो पूछ्ताछ में उसके चेहरे पर छाई शिकन और जुबान में हड़बड़ाहट ने शक को और पुख्ता कर दिया. जिसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई. पहली नज़र में तो हर किसी को लगेगा कि बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं था क्योंकि बैग में एक भारी भरकम महंगा लहंगा रखा हुआ था. लेकिन कहते हैं ना सुरक्षाकर्मियों की निगाह गिद्ध से भी तेज होती हैं. सीआईएसएफ की टीम को पूरा भरोसा था कि बैग में कुछ तो ऐसा जरूर है जो गैरकानूनी है. लिहाजा कुछ और ना मिला तो लहंगे की चीरफाड़ शुरू हो गई, लहंगा नोटों से भरा था. जिसे देख सबके होश उड़ गए. घटना से जुड़ी जानकारी और वीडियो CISF ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया.

Vigilant #CISF personnel apprehended a passenger carrying foreign currency (worth approx. Rs 41lakh) concealed in “Lehenga Buttons” kept inside his bag @ IGI Airport, New Delhi. The Passenger was handed over to customs.#PROTECTIONandSECURITY #Alertness@HMOIndia@MoCA_GoI pic.twitter.com/QHul4Q1IXr

— CISF (@CISFHQrs) August 30, 2022