चिड़ियाघर के बाड़े से भागे 5 शेर, लोगों को 30 सेकेंड में वहां से भागने का दिया आदेश; मचा हड़कंप

सिडनी. ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में बुधवार को हड़कंप मच गया. सिडनी में टारोंगा चिड़ियाघर के बाड़े से 5 शेर अचानक बाहर निकल गए. इसके बाद तो वहां अफरा-तफरी मच गई. चिड़ियाघर में तुरंत इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया. साथ ही लॉकडाउन लगा दिया गया. जबकि वहां रह रहे गेस्ट को 30 सेकेंड के भीतर सामान छोड़ कर भागने का आदेश दे दिया गया. हालांकि कुछ ही घंटों के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. पांचों शेर अपने बाड़े में लौट आए.

स्थानीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे, एक वयस्क नर शेर और चार शावक अपने मुख्य बाड़े के बाहर निकल गए थे. चिड़ियाघर के कार्यकारी निदेशक साइमन डफी ने कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी. उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया कि शेर अपने बाड़े के बाहर एक छोटे से इलाके में चले गए थे. ये इलाका गेस्ट हाउस से मात्र 100 मीटर की दूरी पर था, जहां से मेहमान रात भर चिड़ियाघर में ठहरे थे. उस समय मुख्य चिड़ियाघर बंद था. उन्होंने बताया कि कोई भी शेर तारोंगा चिड़ियाघर से बाहर नहीं निकला.

