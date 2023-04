एक ही लिफ्ट में घुसे दिखे 5 स्विगी डिलिवरी बॉय, तस्वीर देख लोग बोले- 'जब इतना मज़ेदार हो IPL तो कौन बनाए खाना'

इन दिनों आईपीएल मैच करण शाह हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है हर घर में मैच के वक्त टीवी पर सिर्फ आईपीएल ही चलता नजर आएगा. हिंदुस्तान भी तो वैसे ही क्रिकेट प्रेमियों की कोई कमी नहीं है उस पर से आईपीएल ने इस प्रेम में चार चाँद लगा दिए हैं. यही वजह है कि टेस्ट और वनडे के बाद आईपीएल लोगों की पहली पसंद बन गया है. दोनों टीमों में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखना और उन्हें एक दूसरे के साथ भिड़ंत करना लोगों को बेहद रोमांचित कर देता है. ऐसे में कोई एक पल के लिए भी टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटाना चाहता. फिर जब भूख लगी तो क्या करें, इसका उपाय फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी. जिसका जबरदस्त उदाहरण पेश करती एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

ट्विटर अकाउंट @kadaipaneeeer पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक ही बिल्डिंग की लिफ्ट में 175 स्विगी के डिलीवरी एजेंट्स घुसे दिखाई दिए सभी के हाथ में खाने का थैला था. इस तस्वीर को सभी ने आईपीएल मैच से जोड़कर देखा और बताया कि ‘जब IPL मैच बेहद इंटरेस्टिंग हो तो किचन छोड़ ‘स्विगी’ का ही सहारा है’. तस्वीर साझा होते ही इंटरनेट पर खूब मज़ेदार रिएक्शन देखने को मिले.

No. of swiggy guys in building is directly proportional to how interesting the IPL match is pic.twitter.com/61Oy6GLuhf — Shubh (@kadaipaneeeer) April 2, 2023

And how quickly one finishes the food is indirectly proportional to how interesting the ipl match is — Nayanika Ray (@NayanikaRay) April 2, 2023

IPL मैच के दौरान बेस्ट है स्विगी!

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में एक बिल्डिंग की एक ही लिफ्ट में एक साथ स्विगी डिलीवरी कंपनी के 5 एजेंट फूड पैकेट थाम कर खड़े नजर आए. जिसे देख ऐसा लगा मानों, किसी घर में खाना नहीं बन रहा. सभी फूड डिलीवरी कंपनी इस पर ही निर्भर है. इस तस्वीर को लोग आईपीएल मैच से जोड़कर भी देख रहे हैं. जिसकी वजह है आईपीएल का बेहद इंटरेस्टिंग होना. जो हर किसी को बेहद पसंद आता है. एक बार जो आईपीएल मैच देखने बैठ गया, फिर वो टीवी स्क्रीन से नजरें हटाना बिल्कुल नहीं चाहता. लेकिन भूख का क्या करें, वो तो समय पर आएगी ही. ऐसे में मैच के बीच अड़चन बन रही भूख के लिए लोगों ने लिया स्विगी का सहारा और दनादन ऑर्डर किया खाना और नाश्ता.

I’m sure the guys in the back are checking the score — Vivekanand Kilari (@Vivekanand1218) April 2, 2023

This can only happen at my place if my mom is also watching the match — Heer (@Cheesy_Baatein) April 2, 2023

– Tu kiska Order leke aaya ?

– Rohit Sharma aur tu ?

– Main bhi..

– arey Main bhi..

– Main bhi..

– Main bhi.. — N I T I N (@theNitinWalke) April 2, 2023

मैच ना छूटे इसलिए स्विगी को मिले दनादन ऑर्डर!

तस्वीर का कैप्शन भी मजेदार है- “बिल्डिंग में स्विगी वालों की संख्या सीधे तौर पर ये इशारा करती है कि आईपीएल मैच कितना दिलचस्प हो रहा है.” ज़ाहिर है जब मैच इंटरेस्टिंग हो तो कोई क्यों करे किचन में जाकर कुकिंग. उस दौरान ना जाने कितने ही बेहतरीन शॉट और मोमेंट मिस हो सकते हैं. यानि किचन के चक्कर में किरकिरा हो सकता है क्रिकेट का मज़ा. लिहाजा हर आईपीएल लवर ने भूख लगने पर स्विगी को कॉल कर लिया. यानी भूख का भी इलाज हो गया और आईपीएल का इंटरेस्टिंग मैच भी नहीं छूटा. स्विगी एजेंट्स वाली तस्वीर को 8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

