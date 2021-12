मॉल के बाथरूम में हैंड ड्रायर से हाथ सुखाने गई 5 साल की बच्ची, तभी हुआ खौफनाक हादसा

हादसे कभी भी हो जाते हैं. कोई कुछ सोच-समझ नहीं पाता और अचानक ही हादसे का शिकार हो जाता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. हाल ही में सिंगापुर एक एक मॉल से ऐसे ही हादसे (Accident In Shopping Mall) की एक घटना सामने आई. यहां एक बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ मॉल घूमने गई थी. वहां बाथरूम में लगे हैंड ड्रायर (Accident In Hand Dryer) में हाथ सुखाने के लिए उसने जैसे ही अपना हाथ डाला, मशीन के सामने लगे ब्लेड में उसकी अंगुली फंस (Girl Finger Stuck In Hand Dryer) कर कट गई.

CNA की रिपोर्ट के मुताबिक, हैंड ड्रायर के आगे वेंट पर कवर नहीं लगा था. इस कारण जैसे ही बच्ची ने अपना हाथ अंदर डाला, वैसे ही उसकी अंगुली ऊपर लगे ब्लेड में फंसकर कट गई. इस हादसे में बच्ची को अपनी कानी अंगुली खोनी पड़ गई. हादसा 6 दिसंबर का बताया जा रहा है. बच्ची अपने परिवार के साथ ION Orchard शॉपिंग मॉल गई थी, जहां ये हादसा हो गया.

पिता ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

इस घटना के बारे में बच्ची के पिता मिस्टर चिआ ने ही फेसबुक पर जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि कैसे मॉल ने लापरवाही में हैंड ड्रायर में वेंट कवर नहीं लगाया था, जिससे ये हादसा हो गया. बच्ची सीख नहीं पाई कि ड्रायर के बीच में छेद है और उसी में अपना हाथ घुसा दिया. मिस्टर चिआ ने लिखा कि शायद मेरी बेटी को ऐसा लगा होगा कि वो टिश्यू डिस्पेन्सर है या अपना हाथ नजदीक रखने से वो जल्दी सुख जाएगा, इसी वजह से उसने मशीन के अंदर अपना हाथ डाल दिया था. जिसके बाद फैन के ब्लेड्स से उसके हाथ कट गए.

काटनी पड़ गई बच्ची की आधी अंगुली

बच्ची को घटना के तुरंत बाद KK Women’s and Children’s हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टर्स ने उसकी अंगुली का आधा हिस्सा काटकर निकाल दिया. डॉक्टर्स ने अंगुली को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. घटना के बाद मॉल के अधिकारियों ने इसपर अफ़सोस जताया. साथ ही इस घटना से सीख लेकर आगे ऐसा ना होने देने का आश्वासन दिया. फ़िलहाल लोग इस घटना के बाद डरे हुए हैं और भविष्य में ऐसे हैंड ड्रायर के इस्तेमाल से बचने की कोशिश में हैं.

Tags: Ajab Gajab, Khabre jara hatke, Shocking news, Shopping malls, Weird news