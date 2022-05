प्यार की नहीं होती कोई उम्र, 95 साल के दादा ने की 84 साल की गर्लफ्रेंड से शादी !

95 Year old Man married 84 year Old Girlfriend : प्यार की न तो कोई उम्र होती है और न ही कोई सीमा होती है. इंसान को कभी भी प्यार हो सकता है और शादी की भी कोई खास उम्र नहीं होती. इस बात को साबित किया यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) में रहने वाले 95 साल के जुलियन मोयल (Julian Moyle) ने, जिन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने प्यार को अपनाने के लिए शादी कर ली.

जुलियन मोयल (Julian Moyle) ने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक शादी नहीं की थी और 84 साल की वालेरी विलियम्स (Valerie Williams) से उन्होंने 95 साल की उम्र में शादी की है. ये शादी 19 मई को कैड्रिफ के बैप्टिस्ट चर्च में हुई. इस शादी से जुलियन काफी खुश हैं और उनका कहना है कि ये किसी ने साल के शुरू होने जैसा महसूस हो रहा है.

23 साल पहले हुई थी मुलाकात

वालेरी विलियम्स (Valerie Williams) से जुलियन मोयल की मुलाकात उसी Calvary Baptist Church में 23 साल पहले हुई थी, अब वहीं उन दोनों ने शादी की है. इस सेरेमनी में उनके 40 दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए. इस दौरान एक ओपरा सिंगर ने भी परफॉर्म किया और Let Them See Cake नाम की एक मशहूर बेकरी से बनकर उनके लिए केक भी आया. उम्र के इस पड़ाव पर शादी करने के बाद पति-पत्नी दोनों ही काफी खुश नज़र आए और वे इस शादी में सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं.

हनीमून के लिए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया

वेल्स ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कपल शादी के बाद हनीमून के लिए जुलियन मोयल (Julian Moyle) के देश में जाएगा. वे ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक अच्छा वक्त बिताएंगे. वे मजाक में कहते हैं कि आखिरकार उनकी कुंआरेपन की ज़िंदगी खत्म हुई और वे शादीशुदा ज़िंदगी में प्रवेश कर रही हैं. जुलियन खुद भी ओपरा सिंगर रह चुके हैं जो साल 1954 में यूनाइटेड किंगडम आए. उन्होंने Welsh National Opera में 1970 से 1982 तक काम करते रहे.

