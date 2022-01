50 प्रतिशत मर्द नहीं पहचान इसका नाम, महिलाओं के अंदर घुसाई जाती है ये चीज आपने कई बार सुना होगा कि एक महिला के बारे में सबकुछ जान पाना काफी मुश्किल है. ना सिर्फ उनके मन में क्या चलता है, बल्कि उनसे जुड़ी चीजें भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कई हर कोई कन्फ्यूज हो जाता है. चाहे वो लिपस्टिक का शेड हो या कपड़ों के फैब्रिक्स का नाम. एक महिला से जुड़ी हर चीज में आपको हजारों वेरायटी मिल जाएंगे. लेकिन कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो इस बार का दावा करते हैं कि वो महिलाओं के बारे में सबकुछ जानते हैं. ऐसे ही एक्सपर्ट्स को परखने के लिए बीते दिनों ट्विटर (Twitter) पर एक तस्वीर शेयर की गई. इसके साथ ही मर्दों से पूछा गया कि क्या उन्हें इस चीज का नाम पता है?

सोशल मीडिया (Social Media) साइट ट्विटर पर एक महिला ने इस फोटो को पोस्ट किया. इसमें एक टी शेप (T- Shape Thing) की चीज दिखाई दे रही थी. महिला ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा कि क्या कोई गेस कर सकता है कि ये चीज क्या है? इस सवाल के जवाब में लोगों ने जो कमेंट किये, उनमें से कई बेहद फनी थे. मर्दों के मुकाबले महिलाओं के लिए कई तरह के कंट्रासेप्टिव मेथड दुनिया में मौजूद हैं. इस तस्वीर का संबंध इसी से है.

गर्भनिरोध से जुड़ी है चीज

महिलाएं गर्भनिरोधक दवाइयों से लेकर कई अन्य तरीकों से भी प्रेग्नेंसी को रोकती हैं. इनमें से कंडोम और दवाइयों के बारे में तो ज्यादातर मर्द जानते हैं, लेकिन इस टी शेप की चीज के बारे में ज्यादातर मर्दों को नहीं पता. खासकर विदेशों में. वहां इसका इस्तेमाल काफी कम किया जाता है. भारत में इसे कॉपर टी के नाम से जानते हैं. इसी डिवाइज की तस्वीर ट्विटर पर यूजर @icarebabeeee ने अपलोड की. साथ ह लिखा कि चूंकि कई लड़के दावा करते हैं कि वो औरतों के बारे में सबकुछ जानते हैं, कोई बता सकता है कि आखिर ये क्या चीज है?

since you boys know everything what’s this pic.twitter.com/TKKUYfIFGz

— aimu ☽ (@icarebabeeee) January 8, 2022