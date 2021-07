Secret of Youth: बिना मेकअप भी उम्र से 20 साल छोटी दिखती है महिला, कहा- मर्दों से दूरी ने बनाया जवां

Sister Monica को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 55 साल है. (Credit- @nunsenseforthepeople)

सिस्टर मोनिका (Sister Monica) नाम की ये महिला अपने जवां और खूबसूरत लुक्स (Secret of Youthful Looks) की अहम वजह मर्दों और रिलेशनशिप से दूरी (Not Having Boyfriend Makes Young) बनाकर रखने को बताती हैं. News18Hindi

आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, जो अपनी उम्र से कम (Secret of Youthful Looks) दिखते होंगे. हालांकि इनमें से बिना मेकअप (55 year old looks 20 years younger) वाले कम ही लोग होंगे. न्यूजर्सी (New Jersey) की एक महिला को देखकर आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि उसकी उम्र 55 साल है क्योंकि बमुश्किल वो 30-35 साल की लगती है. खास बात ये है कि उनके चेहरे पर कोई मेकअप (Look young without make up) भी नहीं होता.



मेकअप (Look young without make up) के साथ यंग दिखना ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि चेहरे की झाइयां और झुर्रियां भी मेकअप की परत में छिप जाती हैं, लेकिन बिना मेकअप के खूबसूरत और जवां लगना कुदरती है. सिस्टर मोनिका नाम की 55 साल की नन की खासियत यही है (55 year old looks 20 years younger) कि वो बिना किसी मेकअप के भी अपनी उम्र से 20 साल छोटी आराम से दिखती हैं. अपने जवां लुक्स के लिए वे किसी रिलेशनशिप में न होना भी एक अहम वजह मानती हैं. मर्दों के साथ ज़िंदगी ज़रा मुश्किल हो जाती है.



क्या है Skincare Routine?

अगर आप सोचते हैं ताम-झाम वाला स्किनकेयर रूटीन ही आपको जवां बनाए रखता है तो आप गलत हैं. सिस्टर मोनिका का स्किनकेयर रूटीन (Simple Skincare Routine) इतना साधारण है, कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है. वे सिर्फ सीधी धूप से बचती हैं क्योंकि इससे उन्हें माइग्रेन का दर्द होने लगता है, जबकि अपनी त्वचा को वे एक जेंटल साबुन से धोती हैं. उन्होंने ये भी बताया कि वे बच्चों के बॉडीवॉश का इस्तेमाल अपने मुंह को धोने के लिए कहती हैं, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होते हैं. वे बताती हैं कि हो सकता है इसी वजह से उनके चेहरे अपनी उम्र के बाकी लोगों से थोड़ी कम झुर्रियां हैं.



मर्दों से दूरी, बेहद ज़रूरी

सिस्टर मोनिका (Sister Monica) के यंग लुक्स की दीवानी सोशल मीडिया (Social Media) तो मानो उनके पीछे ही पड़ गई कि आखिर उन्होंने कैसे खुद को इतना मेनटेन रखा है. टिकटॉक पर उनके 48 हजार फॉलोअर्स हैं. वे पहले एक फोटो एडिटर का काम करती थीं और बाद में वे नन बन गईं. उनके जवां लुक्स का राज़ (Secret of Youthful Looks) जानने को बेचैन लोगों ने उनसे ये तक पूछ डाला कि - क्या मर्दों से दूर रहने की वजह से ही वो इतनी यंग दिखती हैं? सिस्टर मोनिका ने इस बात से इनकार भी नहीं किया. उन्होंने कहा - मैं झूठ नहीं बोलूंगी. मुझे लगता है रिलेशनशिप का तनाव न होने का फर्क ज़रूर पड़ा होगा. इसके बाद तो यूज़र्स ने खूब दिलचस्प कमेंट दिए. किसी ने कहा कि पति और बच्चे न होने पर जवं रहा जा सकता है. एक यूज़र ने कहा कि पति और रोते हुए बच्चे न होने से आपकी त्वचा पर चमत्कार दिख रहा है. सिस्टर मोनिका के इस वीडियो को अब तक 2 लाख 70 हजार लोग देख चुके हैं 50 हजार से ज्यादा लोग लाइक भी कर चुके हैं.

