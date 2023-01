58 की उम्र में नहीं संभाल पाई हाई हील्स! रैंप पर ही हो गई धड़ाम, मॉडलिंग के दौरान हुए हादसे ने किया हैरान

चलते चलते गिर जाना या किसी हादसे का शिकार हो जाना कोई नई या बड़ी बात बिल्कुल नहीं है. लेकिन ऐसी घटना तब चर्चा का विषय बन जाती है जब गिरने वाला अपनी चाल के लिए बकायदा घंटों और महीनों की प्रैक्टिस करता हो. फिर भी संभल ना पाए और औंधे मुँह गिर पड़े. बात हो रही है मॉडलिग जगत की, जहां रैंप पर कई बार हादसे सामने आ चुके हैं कभी कपड़े ऐसे होते हैं कि मॉडल उसमें उलझ जाती है, या फिर कई बार हाई हील्स में बैलेंस बनाने में मुश्किल आई और मॉडल्स गिर पड़ीं. इन दिनों एक फैशन शो का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर के @PRADAXBBY पर मॉडलिंग के दौरान चलते चलते अचानक एक मॉडल रैंप पर ही धड़ाम हो गई. रैंप पर हादसे का शिकार हुए मॉडल की उम्र 58 साल है जो हाई हील्स में लड़खड़ाई और फिर औंधे मुंह गिर पड़ी लेकिन अगले ही पल खड़ी हुई और हाथ में हील्स को पकड़ कर अपने वॉक को पूरा किया ये वीडियो वायरल हो रहा है. रैंप पर गिरने वाली मॉडल का नाम ‘क्रिस्‍टीन मैक्‍मेनेमी’ है जो अमेरिकी सुपर मॉडल हैं.

रैंप पर लड़खड़ाकर गिरी सुपर मॉडल

रैंप पर गिरने वाली मॉडल बेहद उम्रदराज और अनुभव वाली थी ऐसे में उसका गिरना लोगों को हैरान कर गया. असल में मॉडल रैंप पर थोड़ी कांपती भी नजर आईं जो गिरने के बाद और घबरा गई लेकिन जैसे ही लोग उसे बचाने और खड़ा करने आगे बढ़े उसने सभी को रोक दिया और पैरों की ही उसको हाथ में पकड़कर खड़ी हुई और अपनी रैंप वॉक को पूरा कर चलती बनी. मगर इस दौरान उसके चेहरे पर हताशा और निराशा साफ देखी जा रही थी. किसी भी मॉडल के लिए ऐसे हादसे का सामना आसान नहीं होता उन्हें इस दौरान बेहद शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता है.

it’s like every season valentino have an issue with their heels? pic.twitter.com/xtdw84YT3x

— michealla✨ (@PRADAXBBY) January 25, 2023