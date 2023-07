6 साल के बच्चे ने बनाया अपना टाइम टेबल, अंत तक पढ़िये, फिर समझ पाएंगे चालाकी!

Kid Made Interesting Time Table: आजकल हर चीज की तरह ही बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर भी काफी बदलाव हो चुके हैं. कहां पहले बच्चे घर में बनाए गए अनुशासन को फॉलो करते थे और कहां अब उनके लिए बाकायदा टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है. कई बार माता-पिता तो कई बार खुद बच्चे ही अपने लिए इसे तैयार कर लेते हैं.

टाइम टेबल एक ऐसी टाइम मैनेजमेंट होता है, जिसमें बच्चों के पढ़ने- लिखने से लेकर खेलने-कूदने और टीवी देखने तक का वक्त निर्धारित किया जाता है. माता-पिता जब इसे बनाते हैं तो उनका ज़ोर बच्चे की पढ़ाई और विकास पर रहता है लेकिन जब बच्चा खुद अपना टाइम टेबल बनाता है, तो कैसा बनेगा, चलिए आपको दिखाते हैं.

बच्चे ने बनाया गजब का टाइम टेबल

इस वक्त एक 6 साल के बच्चे का बनाया हुआ टाइम टेबल खूब वायरल हो रहा है. लड़के ने इसमें हर एक काम के लिए अलग से वक्त निर्धारित किया है. लड़के का मैनेजमेंट बुरा नहीं है लेकिन आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. पूरे टाइम टेबल में दादा-दादी के साथ आम खाने से लेकर, खेलने, वॉशरूम और सोने जैसे गतिविधि पर पूरा ध्यान दिया गया है लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त तय किया गया है.

My 6 year old cousin made this timetable…Bas 15 minutes ka study time, zindgi tu Mohid jee ra hai pic.twitter.com/LfyJBXHYPI

— Laiba (@Laiiiibaaaa) June 22, 2023