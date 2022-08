Video: एक ही बाइक पर बैठा 7 लोगों का भरा-पूरा परिवार, आप तो बस एडस्ट करने की कला देखो!

7 People Ride On One Bike: हमारे देश में लोग काम करने के लिए ज्यादा संसाधन नहीं जुटाते हैं. वे कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना चाहते हैं. भारतीय लोगों की यही टेक्नोलॉजी देसी भाषा में जुगाड़ (Jugad Video) कहलाती हैं. सरकारें बनाने से लेकर छोटी-मोटी मशीन बनाने तक धड़ल्ले से जुगाड़ चलता है. कई लोग फ्री में चीज़ें पाने का भी जुगाड़ सेट कर लेते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जो जुगाड़ का ज़बरदस्त उदाहरण है.

आमतौर पर बाइक पर 2 लोग ही बैठने चाहिए, लेकिन कई बार एमरजेंसी में लोग ट्रिपलिंग भी कर लेते हैं. हालांकि इस वक्त जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें एक बाइक पर 2-3 नहीं बल्कि 7 लोग सवार हैं. आप इन लोगों के एक ही बाइक पर एडजस्ट होने की कला को बस देखते जाइए. जो बाइक थोड़ी देर पहले सिर्फ 2 लोगों के लिए काफी लग रही थी, उस पर 7 लोग कहां-कहां और कैसे-कैसे बैठ गए, इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी.

सवारी गिनने वाले रह गए दंग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने परिवार के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहा है. वो खुद बाइक के साथ खड़ा है और नीचे 2 महिलाएं और 4 बच्चे मौजूद हैं. कुल 7 लोगों का परिवार एक ही बाइक पर सेट होने का प्लान बना रहा है और फिर शुरू हो जाती है जुगत. दो बच्चों को आगे पेट्रोल की टंकी पर बिठाया जाता है. बीच में खुद बाइक चलाने वाला बैठा है. पीछे एक महिला बैठती है और उसकी गोद में एक बच्चा सेट हो जाता है. फिर आखिर महिला किसी तरह दूसरे बच्चे को भी गोद में लेकर उसी सीट पर एडजस्ट हो जाती. वीडियो देखने वाले हैरान हैं कि ये कमाल कैसे हो गया?

दुर्घटना को सीधा निमंत्रण

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर supriyasahuias नाम के अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. वहीं इस पर कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं. एक यूज़र ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है- ये लोग जान की बाजी लगाकर रोड पर चल रहे हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है-ज़रा सी चूक हुई तो इन बच्चों का क्या होगा. वैसे ये वीडियो अपने आपमें एक्सीडेंट को निमंत्रण देने वाला ही है.

