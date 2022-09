कभी देखा है 70 किलो का कुत्ता? इंसान भी सामने लगने लगा बौना

इंसान और कुत्तों की बॉन्डिंग काफी गहरी होती है. इंसान कुत्तों को बिलकुल अपने बच्चों सा पालते हैं. अब के जमाने में डॉग्स की कई सारी ब्रीड्स आ गई है. लोग अपनी हैसियत के हिसाब से इन्हें खरीद कर पालते हैं. कई तो सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में महंगे से महंगा ब्रीड खरीद लेते हैं. हर क्रॉस-ब्रीड की कीमत भी अलग होती है. हाल है में सोशल मीडिया पर एक ऐसे डॉग की तस्वीर वायरल हुई, जिसकी हाइट देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

इस कुत्ते की तस्वीर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इसे कई लोगों ने रियल लाइफ क्लिफोर्ड का नाम दिया है. इसका साइज और इसकी बॉडी पर मौजूद बाल की परत ने सबका ध्यान खींचा. इस अलास्कन डॉग को ग्रूमर के पास बालों की कटाई के लिए लाया गया था. इसका वजन 70 किलो से अधिक है. साथ ही इसकी बाल की कटाई कर रहा शख्स इसके सामने काफी छोटा दिख रहा था. बालों की कटाई के बाद उसे शैम्पू से नहलाया गया, जिसके बाद उसके बाल और भी ज्यादा फूले नजर आए.

इंसान दिखने लगा बौना

जब हस्की के जैसे दिखने वाले इस डॉग को नहला दिया गया, तब उसके सामने खड़े लोग भी इससे छोटे नजर आने लगे. इसके सामने रखा दो लीटर का कोल्डड्रिंक बोतल कैन से भी छोटा नजर आने लगा. इस ब्रीड को अलास्का के शहरों में भारी सामान खींचने के लिए पैदा करवाया गया था. जानकारी के मुताबिक़, ये डॉग्स करीब पांच सौ किलो वजन खींच लेते हैं. कई लोगों ने जब इसकी तस्वीर देखी, तो उसे एडिटेड बता दिया. जबकि असलियत में ये डॉग इतना ही बड़ा है.

The Giant Alaskan Malamute is a selectively bred Malamute that exceeds 70 kg in weight & 70 cm of height, originally bred to pull heavy goods between cities throughout Alaska. They have been recorded to pull loads up to 500 kg

