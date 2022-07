गंगा जी को देखते ही बच्चों सी मचल गई 70 की दादी, बहते हुए पानी में लगा दी ब्रिज से छलांग

कहते हैं ना कि बुढ़ापे में इंसान का दिमाग बच्चे सा हो जाता है. जिस तरह से बच्चे सिर्फ मस्ती करने के मूड में रहते हैं, वैसे ही बड़े-बुजुर्ग भी मस्तीखोर हो जाते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक बुजुर्ग महिला का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर बुढ़ापे में इंसान के कमजोर हो जाने की बात झूठी लगने लगेगी. इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला गंगा जी में ऊंचे ब्रिज से छलांग (Old Woman Jumps In Ganga From Bridge) लगाती नजर आई. इसके बाद बड़े आराम से गंगा जी में तैरते हुए किनारे तक आ गई.

हिंदुओं के लिए गंगा नदी काफी पवित्र मानी जाती है. मरते हुए इंसान के मुंह में यही गंगा जल डाल दिया जाता है. वैसे तो ये नदी कई शहरों से होकर गुजरती है लेकिन हरिद्वार में इसका जल काफी साफ़ रहता है. हरी के द्वार में हर कोई गंगा में स्नान कर खुद के पापों को धो लेता है. इसे देखते ही शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ जाती है. ऐसी ही फुर्ती दिखी 70 साल की एक महिला में. सोशल मीडिया पर इस दादी का वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है. हरिद्वार में गंगा जी को देखते ही महिला ने ऊंचे ब्रिज से इसमें छलांग लगा दी.

तैरकर पहुंची किनारे

महिला को इतनी ऊंचाई से गंगा में छलांग लगाता देख लोग हैरान रह गए. वीडियो में देख सकते हैं कि ब्रिज के नीचे बह रही गंगा जी तेज रफ़्तार में थी. लेकिन दादी के चेहरे पर सिर्फ उत्साह नजर आ रहा था. उसने बेधड़क ब्रिज से छलांग लगाई और नीचे पानी में छपाक से जा गिरी. इसके बाद बेहद आसानी से महिला किनारे पर तैरकर जा पहुंची. बुजुर्ग महिला की इस हिम्मत को आसपास खड़े लोगों ने भी काफी सराहा.

सोशल मीडिया पर वायरल

बुजुर्ग महिला का ये स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में महिला को छलांग लगाते देखकर एक बार के लिए लोगों का मन एक बार के लिए कांप गया. लेकिन महिला के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी. वो बेहद उत्साहित होकर नदी में कूद गई. फिर तैरते हुए किनारे जा पहुंची. सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो ने लोगों क ध्यान खींचा और इसके बाद एक-एक कर कई लोगों ने वीडियो में दिख रही महिला के साहस की तारीफ शुरू की. लोगों ने इस उम्र में भी इतनी फुर्ती और ताजगी देख महिला की खूब तारीफ की. ये वीडियो वायरल हो रहा है.

